ملك الأردن يدعو لوقف حرب غزة وتدفق المساعدات دون توقف

عمان- أوتاوا: دعا ملك الأردن عبد الله الثاني، الاثنين، إلى ضرورة بذل أقصى الجهود الدولية لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون توقف إلى المدنيين في مختلف أنحاء القطاع.

جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة الكندية أوتاوا مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في أول اجتماع بين الجانبين منذ تولي الأخير رئاسة الحكومة، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”.

ولم تذكر الوكالة تفاصيل عن مدة زيارة الملك عبد الله إلى كندا.

وأشاد ملك الأردن بدور كندا في دعم الجهود الإنسانية في غزة، مؤكدا على أهمية دورها كشريك مهم للأردن في نشر السلام والاستقرار في المنطقة.

ودعا إلى وقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية وسائر مناطق الإقليم، مشددًا على أن احترام سيادة الدول شرط أساسي لتهيئة أفق سياسي يُمهّد لتحقيق السلام.

وأكد العاهل الأردني على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مشددًا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

وبالتزامن مع الإبادة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1001 فلسطيني، وأصابوا نحو 7 آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا، حسب معطيات فلسطينية.

وفي سياق متصل، جدد ملك الأردن دعم بلاده لأمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها، بما يضمن سيادتها وسلامة مواطنيها.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الكندي عن تقديره لجهود الأردن بقيادة الملك عبد الله في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مشيدًا بمتانة العلاقات الثنائية.

وأعلن كارني عن تخصيص كندا 28.4 مليون دولار لدعم الأردن في قطاعات التنمية والتعليم والصحة وفرص العمل، إلى جانب مجالات الدفاع والأمن، بما يُعزز قدراته في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

(الأناضول)