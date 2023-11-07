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ملك الأردن يرفض محاولة الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة

منذ ساعة واحدة

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عمان: أعرب ملك الأردن عبد الله الثاني، الثلاثاء، عن رفض المملكة أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أنهما “امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة”.

جاء ذلك خلال لقائه في بروكسل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وفق بيان للديوان الملكي.

وذكر البيان أن الملك عبد الله الثاني أكد “ضرورة العمل لوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين”.

وأعاد تأكيد “أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والدوائية إلى قطاع غزة ودعم المنظمات الدولية العاملة هناك”، وفق البيان ذاته.

وشدد على “رفض الأردن لأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة”، مشيرا إلى أنهما “امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة”.

ولفت إلى “ضرورة العمل نحو حل جذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، في المرحلة التي تلي الحرب”.

(الأناضول)

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