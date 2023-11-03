ملك الأردن يطالب بتحرك دولي لوقف إطلاق النار في غزة- (تغريدة)

عمان: طالب ملك الأردن عبد الله الثاني، الجمعة، بتحرك دولي “عاجل” لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من المستشار الألماني أولاف شولتس، وفق بيان للديوان الملكي الأردني.

جلالة الملك عبدالله الثاني يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني أولاف شولتس، ويجدد مطالبته المجتمع الدولي بالتحرك بشكل عاجل للضغط للوقف الفوري لإطلاق النار في #غزة وحماية المدنيين #الأردن #ألمانيا — RHC (@RHCJO) November 3, 2023

وذكر البيان أن عاهل الأردن وشولتس بحثا التطورات في قطاع غزة، حيث طالب الملك عبد الله المجتمع الدولي بـ”التحرك بشكل عاجل للضغط من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين”.

كما حث ملك الأردن المجتمع الدولي على “العمل لهدنة إنسانية، لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى القطاع بشكل مستدام”، بحسب المصدر ذاته.

وفي السياق، أكد الملك عبد الله خلال الاتصال أن “الحل العسكري أو الأمني للقضية الفلسطينية لن ينجح، وأن المطلوب هو حل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.

والأربعاء، قرر الأردن استدعاء سفيره لدى تل أبيب غسان المجالي “فورا” ورفض إعادة السفير الإسرائيلي إلى المملكة، تعبيرا عن موقف عمّان الرافض والمدين للحرب على قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن تلك الحرب “تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، ما سيهدد أمن المنطقة كلها والأمن”، حسبما نقل بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 28 يوما “حربا مدمرة” على غزة، استُشهد فيها 9227 فلسطينيا، منهم 3826 طفلا و2405 سيدات، وأصيب 23516، كما استُشهد 145 فلسطينيا واعتقل نحو 2070 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت “حماس” أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

(الأناضول)