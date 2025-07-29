ملك المغرب يعلن استعداد بلاده لـ”حوار صريح وأخوي” مع الجزائر

الرباط: أعلن العاهل المغربي محمد السادس، مساء الثلاثاء، استعداد بلاده لـ”حوار صريح وأخوي” مع جارتها الجزائر حول “القضايا العالقة” بينهما.

جاء ذلك في خطاب متلفز بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتوليه الحكم، الذي يصادف 30 يوليو/ تموز سنويا.

وقال ملك المغرب إنه “يحرص دوما على مدّ اليد للأشقاء في الجزائر”.

وأعرب عن استعداد بلاده لـ”حوار صريح ومسؤول، حوار أخوي وصادق حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين”.

وأكد أن “الشعب الجزائري شعب شقيق تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطهما عناصر اللغة والدين والجغرافية والمصير المشترك”.

وتابع أن “التزام المملكة باليد الممدودة نابع بوحدة الشعبين وتجاوز هذا الوضع المؤسف”.

وجدد ملك المغرب التمسك بالاتحاد المغاربي، “الذي لن يكون إلا بانخراط المغرب والجزائر مع باقي الدول الشقيقة”، على حدّ قوله.

والحدود بين المغرب والجزائر مغلقة منذ عام 1994، وسط خلافات سياسية بينهما.

وأبرز هذه الخلافات بشأن ملف إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة “البوليساريو” المدعومة من الجزائر.

وحتى الساعة 21:55 “ت.غ” لم تعقب الجزائر على حديث الملك محمد السادس.

(الأناضول)