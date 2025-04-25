سياسة | دولي

ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين كدولة مستقلة- (تغريدة)

منذ ساعة واحدة

من صفحة وزارة الخارجية النرويجية على إكس

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رام الله- “القدس العربي”:

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن سفيرة دولة فلسطين، ماري أنطوانيت سيدين، قدمت أوراق اعتمادها للملك النرويجي هارالد الخامس، لتصبح أول سفير لدولة فلسطين في النرويج.

وحاء ذلك عقب الاعتراف التاريخي من قبل مملكة النرويج بفلسطين كدولة مستقلة في الثامن والعشرين من مايو من العام الماضي، حيث دخل هذا القرار حيز التنفيذ هذا الشهر مع تقديم أوراق الاعتماد للملك النرويجي.

وأكدت الخارجية أن هذا اليوم يعتبر “تاريخياً بالنسبة للقضية الفلسطينية، في سياق الاعتراف النرويجي بفلسطين كدولة مستقلة”، وقالت إنه يحمل “رسالة تضامن واعتراف واضح بالحقوق الفلسطينية في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا من قبل الاحتلال الإسرائيلي”.

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  1. يقول ابن الوليد. المانيا.:
    أبريل 25, 2025 الساعة 1:48 م

    صورة رائعة جدا…
    .
    اللهم اكثر من مثل هذه الصور…
    .
    اللباس التقليدي الفلسطيني جميل جدا..
    .
    وجب على الاخوة في فلسطين ان يرتدوه بنخوة
    في كل مناسبة يقدمون انفسهم فيها للعالم…

    رد

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