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ملك بريطانيا يدخل المستشفى للعلاج من تضخم البروستاتا

منذ ساعة واحدة

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لندن: قال قصر بكنجهام إن ملك بريطانيا تشارلز دخل المستشفى اليوم الجمعة لتلقي علاج مقرر لتضخم البروستاتا، لينضم إلى زوجة ابنه كيت التي تتعافى من عملية جراحية.

وتم تصوير الملك وهو يصل مع زوجته الملكة كاميلا إلى مستشفى لندن كلينك الخاص في غرب لندن، حيث تتلقى كيت أميرة ويلز، العلاج أيضا بعد خضوعها لعملية جراحية في البطن الأسبوع الماضي.

وقال مصدر ملكي إن تشارلز زار كيت قبل أن يتلقى العلاج.

وذكر قصر بكنجهام في بيان “دخل الملك هذا الصباح إلى أحد مستشفيات لندن لتلقي العلاج المقرر”.

وقال قصر بكنجهام الأسبوع الماضي إن تشارلز (75 عاما) سيحتاج إلى “إجراء تصحيحي” لعلاج حالة حميدة شائعة بين الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما.

وقالت الملكة كاميلا في وقت سابق إن تشارلز “بخير” و”يتطلع إلى العودة إلى العمل” بعد تأجيل ارتباطاته العامة لفترة وجيزة للسماح بوقت للتعافي.

(رويترز)

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