ملك جمال الأردن يشارك تفاصيل رحلته القاسية مع السرطان- (صور)

“القدس العربي”: حصد البلوغر والتيك توكر أيمن العلي الذي لقبه متابعوه بـ”ملك جمال الأردن” تعاطفاً كبيراً من المتابعين بعد اطلاعهم على الصور ومقاطع الفيديو التي ينشرها دوماً عبر حسابه على “إنستغرام” مشاركاً إياهم تفاصيل رحلة علاجه الصعبة من مرض السرطان.

وكما بدا في الصور والفيديوهات التي نشرها أيمن العلي وهو من أبرز المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي أن المرض قد غيّر شكله كثيراً لاسيما الصورة التي نشرها مؤخراً وأحدثت ضجة وتعاطفاً كبيراً معه حيث تغيّرت ملامح وجهه بالكامل.

أحدث صورة لأيمن العلي التقطت من المستشفى قبل يومين أثناء خضوعه للعلاج، أظهرت أن المرض أنهكه بصورة كبيرة، حيث بدا بوجه شاحب هزيل وجسم نحيل أيضاً، فيما كانت تجلس بجانبه والدته وملامح الحزن واضحة على وجهها، وهي تضع يدها بيده، ويد أخرى تضعها بحنان على رأسه محاولة طمأنته ومنحه عاطفتها لتساعده على اجتياز المرض.

وعلق على الصورة من المستشفى طالباً من متابعيه الدعاء له لشفائه قائلاً: “الحمد لله دعوة من القلب”.

View this post on Instagram A post shared by Ayman Ali (@ayman.766)

أيمن العلي هو من أبرز المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ولديه الآلاف من المتابعين. ولقّبه متابعوه بـ”ملك جمال الأردن” لجماله ووسامته. وهذا ما تدل عليه صوره ومقاطع الفيديو المنشورة عبر صفحاته قبل إصابته بمرض سرطان المعدة.

أعلن أيمن العلي عن إصابته بالمرض العام الماضي وأحب منذ علمه بمرضه مشاركة جمهوره كل التفاصيل المتعلقة بمراحل علاجه.

شارك العلي تفاصيل اكتشافه مرض السرطان من خلال سؤال وجهه المتابعون له في أحد الفيديوهات، حيث قال أيمن العلي: “أكثر سؤال يطرح عليّ كيف اكتشفت إصابتك بالمرض؟ وما الأعراض التي شعرت بها؟”.

وأضاف: “منذ عام اكتشفت إصابتي بالمرض إثر إصابتي بأوجاع حادة في منطقة البطن. فقالوا لي مرة لديك نقص بالأملاح ومرة أخرى شخصوا حالتي بالتهاب الزائدة. بعد مرور شهر من ذلك، عدت فأصبت في أحد الأيام بألم حاد في البطن. ولم أعد أستطيع التحمل. فذهبت على الفور إلى المستشفى وخضعت للفحوصات. فتبين أن لدي كتلة ورم في أسفل البطن. وخضعت للمراقبة الطبية الدقيقة في المستشفى وأخذوا مني خزعة. وبعد ثلاثة أسابيع تبين أن الورم لديّ من النوع الخبيث وليس حميداً”.

ووجه العلي نصيحة لمتابعيه قائلاً: “نصيحتي للجميع ألا يستهين أي أحد بأي ألم يصيبه. ويجب الذهاب مباشرة إلى المستشفى”.