مليون مستخدم جديد لمنصة بلوسكاي بعد الانتخابات الأمريكية مع بحث البعض عن بدائل لـ”إكس”

لوس أنجليس: شهدت منصة “بلوسكاي” للتواصل الاجتماعي زيادة بمليون مستخدم جديد في الأسبوع الذي أعقب الانتخابات الأمريكية، حيث يبحث بعض مستخدمي “إكس” عن منصة بديلة للتفاعل مع الآخرين ونشر أفكارهم.

وقالت “بلوسكاي” الأربعاء إن إجمالي عدد المستخدمين ارتفع إلى 15 مليونا، بعد أن كان حوالي 13 مليونا في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتم دعم منصة “بلوسكاي” من قبل جاك دورسي، الرئيس التنفيذي السابق لتويتر. وكانت المنصة مقتصرة على الدعوات فقط حتى تم فتحها للجمهور في فبراير/ شباط الماضي. ومنحت هذه الفترة المغلقة للموقع الفرصة لتطوير أدوات إشراف وميزات أخرى.

وتشبه المنصة “إكس” التابعة لإيلون ماسك.

ويمكن للمستخدمين إرسال الرسائل المباشرة وتثبيت المنشورات، كما يمكنهم العثور على “حزم بداية” تحتوي على قوائم مخصصة من الأشخاص والخلاصات التي يمكن متابعتها.

ولم تكن زيادة عدد المستخدمين بعد الانتخابات المرة الأولى التي تستفيد فيها “بلوسكاي” من مغادرة مستخدمي “إكس”. فقد اكتسبت “بلوسكاي” 6ر2 مليون مستخدم في الأسبوع الذي أعقب حظر “إكس” في البرازيل في أغسطس/ آب الماضب، وكان 85% منهم من البرازيل، بحسب ما أفادت الشركة.

كما سجلت حوالي 500 ألف مستخدم جديد في يوم واحد فقط الشهر الماضي، عندما أعلنت “إكس” أن الحسابات المحظورة ستتمكن من رؤية المنشورات العامة للمستخدمين.

(أ ب)