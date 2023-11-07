مليون و650 ألف طفل سوداني يواجهون خطر سوء التغذية الحاد

بورتسودان: يواجه قرابة مليون و650 ألف طفل تحت سن الخمس سنوات في السودان من خطر المعاناة من سوء تغذية حاد.

جاء ذلك بحسب تحليل نشرته مبادرة “التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي” العالمية المشتركة بين 15 منظمة تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات إقليمية ومنظمات مدنية، والمسؤولة عن تقديم بيانات حول انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

وأظهر التحليل معاناة 5 ملايين و830 ألف شخص في السودان من انعدام أمن غذائي حاد في الفترة بين أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني عام 2023.

وتوقع التحليل أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو أكثر حدّة من الجوع المزمن إلى 7 ملايين و100 ألف شخص في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يوليو/ تموز العام المقبل.

ووفقًا للتحليل من المتوقع أن يعاني نحو مليون و650 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد في السودان بين يوليو/ تموز العام الحالي ويونيو/ حزيران العام القادم.

كما يعتقد أن 870 ألف امرأة حامل أو مرضعة ستعاني من سوء تغذية حاد في الفترة ذاتها.

(الأناضول)