ممثلة أردنية تنتقد ضيق مساحة مصليات النساء في مصر- (فيديو)

“القدس العربي”: أعربت الممثلة الأردنية المقيمة في مصر، فيدرا، عن انزعاجها من ضيق مساحة مصليات النساء بالمساجد وكيف تُعامل المرأة في المساجد على أنها “مواطن درجة ثانية”، على حد وصفها.

ونشـرت فيدرا مقطع فيديو عبـر حسابها في “إنستغرام”، تساءلت فيه عن أسباب التمييز بين الرجـال والنساء فيما يتعلق بالمكان المخصص للصلاة، مطالبة بالاهتمام بمصليات النساء.

وقالت فيدار: “احنا طبعا عارفين إن في الجامع الستات بتصلي بعيد عن الرجالة وبنبقى منفصلين، بس هو السؤال اللي أنا مش لاقية ليه أي رد. هو ليه دايما المصلى بتاع الستات صغير ومكتوم ومقفل بحواجز ومدخله جانبي كده زي ما يكون مثلا مدخل باب المطبخ”.

وانتقدت فيدرا شكل مصليات النساء وعدم إيلاء الاهتمام للمداخل، معربةً عن استيائها من “التعامل المجحف” في حق المرأة، “احنا ليه بنتعامل كدة؟ احنا ليه بنتعامل معاملة المواطن درجة تانية؟ يعني ليه المصلى بتاعنا ميبقاش شرح؟ ومدخله حلو وجميل زي مدخل مصلى الرجالة؟”، بحسب مجلة فوشيا.