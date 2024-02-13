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ممثلة أمريكية تأسف للصمت العالمي إزاء أحداث غزة

13 - فبراير - 2024

الممثلة الأمريكية مارشا كروس

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أنقرة: أعربت الممثلة الأمريكية مارشا كروس، عن بالغ أسفها لالتزام الجميع الصمت إزاء ما يحدث في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.

وفي منشور عبر تطبيق إنستغرام، الثلاثاء، قالت كروس “لا أستطيع أن أفهم كيف أعيش بين أناس لا تدمع عيونهم، ولا تضيق قلوبهم، ويبقون صامتين” حيال ما يعيشه الفلسطينيون.

وأشارت إلى أن الكلمات لا تكفي لوصف الرعب الذي تعيشه فلسطين، منتقدة استمرار الصمت أمام هذا الرعب.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن سلطات الاحتلال الإسرائيلية حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الثلاثاء “28 ألفا و473 شهيدا و68 ألفا و146 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة “جرائم إبادة” للمرة الأولى منذ تأسيسها.

(الأناضول)

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  1. يقول ساري الفجر ،الاردن:
    فبراير 13, 2024 الساعة 11:56 ص

    تحية الى هذه الممثلة و الانسانية المحترمة

    رد

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