ممثلة لبنانية تتشاجر بالأيدي مع سيدة في الشارع- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لعراك بالأيدي وتضارب بين الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، وسيدة تظهر اللقطات أنها تعنف ابنها في الشارع.

وحصل إشكال بين بو غصن ووالدة الطفل على كورنيش منطقة الضبيه، وظهرتا وهما تتدافعان، عندما اقتربت الممثلة لحماية الطفل من أمه.

وبينما أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بما قامت به بو غصن، ودعوا إلى محاسبة الوالدة التي ظهرت وهي تعتدي على ابنها، لم يعرف إذا كان هذا الفيديو مشهدا تمثيليا أم واقعة حقيقية حصلت بينما كانت بو غصن تمارس رياضة المشي وصادف وجودها لحظة الحادثة.