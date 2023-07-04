موضوعات اخرى

ممثلة لبنانية تتشاجر بالأيدي مع سيدة في الشارع- (فيديو)

منذ ساعتين

حجم الخط
0

لندن- “القدس العربي”:

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لعراك بالأيدي وتضارب بين الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، وسيدة تظهر اللقطات أنها تعنف ابنها في الشارع.

وحصل إشكال بين بو غصن ووالدة الطفل على كورنيش منطقة الضبيه، وظهرتا وهما تتدافعان، عندما اقتربت الممثلة لحماية الطفل من أمه.

وبينما أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بما قامت به بو غصن، ودعوا إلى محاسبة الوالدة التي ظهرت وهي تعتدي على ابنها، لم يعرف إذا كان هذا الفيديو مشهدا تمثيليا أم واقعة حقيقية حصلت بينما كانت بو غصن تمارس رياضة المشي وصادف وجودها لحظة الحادثة.

 

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ماغي بوغصن حزينة على وضع لبنان في العيد- (تغريدة)
5 - ديسمبر - 2021
من يطارد باسم مغنية بسلاحه الحربي… ولماذا دعا محمد رمضان إلى التواضع؟
1 - سبتمبر - 2021
أي مسلسل يتصدّر قائمة المشاهدة في عرضه الثاني؟- (تغريدة)
2 - يونيو - 2021
من قصدت ماغي بو غصن بكلامها “في ناس بلا عاطفة كأنن حيط”؟- (تغريدة)
22 - يناير - 2021

إشترك في قائمتنا البريدية