سياسة | دولي

ممثلون عن الولايات المتحدة وطالبان يختتمون اجتماعا رفيع المستوى في الدوحة

منذ ساعة واحدة

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إسلام آباد: اختتم ممثلون عن الولايات المتحدة وحركة طالبان، اجتماعا رفيع المستوى في العاصمة القطرية الدوحة، لمناقشة خطوات بناء الثقة، بحسب ما أعلنه الجانبان في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

وخلال اللقاء الذي استمر لمدة يومين، حث المسؤولون الأمريكيون الحكام الفعليين لأفغانستان على تغيير السياسات المسؤولة عن تدهور الوضع الخاص بحقوق الإنسان في البلاد، ولا سيما بالنسبة للنساء والفتيات والمجتمعات الضعيفة، بحسب ما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية التابعة لطالبان في بيان منفصل، إن رفع القوائم السوداء وقوائم المكافآت، ووقف تجميد الأصول المصرفية الأفغانية، من بين مطالبهم الرئيسية.

ومنذ عودتها إلى السلطة في أفغانستان، منعت طالبان الفتيات والنساء من الحصول على التعليم والعديد من فرص العمل، بالاضافة إلى فرضها لسلسلة من السياسات الصارمة التي حدت من حقوق الإنسان بالنسبة للمواطنين الأفغان.

ولم تعترف أي دولة في العالم حتى الآن بحكومة طالبان.

(د ب أ)

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    أغسطس 1, 2023 الساعة 11:28 ص

    ههه اجتماعا رفيع المستوى!!!! ؟؟؟ 🤔

    رد

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