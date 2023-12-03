ممثلو الفصائل الفلسطينية في الجزائر يؤكدون على ضرورة دعم المقاومة بعد فشل باقي مشاريع التسوية

الجزائر- “القدس العربي”:

أكد ممثلو الفصائل الفلسطينية في الجزائر في مختلف تدخلاتها خلال النشاطات السياسية والحزبية على ضرورة دعم المقاومة خلال هذه اللحظة التاريخية في ظل فشل باقي مشاريع التسوية.

وقال ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالجزائر، نادر القيسي في لقاء له مع رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، إن موقف حركته كان دائما رافضا لمسار واتفاقية أوسلو، مع التأكيد على الدور المحوري لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأكد أن ذلك يتطلب إصلاح وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، كما تحدث عن فشل الاحتلال الصهيوني في تحقيق أهدافه المعلنة، مع التنديد بجرائم الإبادة والقتل العمد والتهجير القسري التي يمارسها المحتل، لا سيما ضد النساء والأطفال.

من جانبه، قال ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الجزائر، محمد الحمامي، في كلمته خلال ندوة لمساندة فلسطين عقدها التنظيم الشبابي لحركة مجتمع السلم إن زمن الاستجداء والاستعطاف والتبعية قد ولى، وزمن المقاومة وحمل السلاح هو ما يجب أن يقابل به الاحتلال الصهيوني اليوم.

وذكر الحمامي أن “كل المشاريع التي سبقت كانت مضيعة للوقت، وعلى حساب الشعب الفلسطيني الذي اختار اليوم طريق المقاومة من أجل دحر الاحتلال الصهيوني عن أرضنا (..) والمشروع الوحيد الذي يمكن أن يستمر هو المقاومة الفلسطينية، وحمل السلاح لانتزاع حقوقنا لإقامة دولة فلسطين”.

أما ممثل حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” بالجزائر، يوسف حمدان، فذكر في كلمته في نفس الندوة أن المشروع الوحيد القائم اليوم هو المقاومة الفلسطينية بعيدا عن مشاريع التسوية وإلهاء الشعب الفلسطيني بالأوهام. وأكد أن “ما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة، ونحن نعيش هذا الإلهام الجزائري منذ سنوات في مشروع المقاومة لمواجهة مشروعي التسوية والتطبيع”.

من جانب آخر، وفي كلمة لرئيس حركة مجتمع السلم، خلال ملتقى بولاية سطيف شرق الجزائر، أكد عبد العالي حساني أن “الثورة التحريرية المظفرة كرست في نفوس الجزائريين مساندة ومرافقة القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية”.

وأبرز حساني أن “الجزائر من الدول التي يتوحد فيها الموقف اتجاه القضية الفلسطينية لأن الشعب الجزائري بكل حساسياته والسلطة والأحزاب والمنظمات يقفون على قلب رجل واحد في دعم هذه القضية والكل مرتبط بها ويتابع تفاصيلها وتطوراتها لحظة بلحظة لأنها قضية أمة”، مشيرا إلى أن “عملية طوفان الأقصى أفسدت كل مخططات التحكم في العالم مستقبلا، ستغير مجرى التاريخ وجعلتنا في الموقع السليم من أجل الاستمرار في دعم هذه القضية”.

وأشاد المتحدث بالندوة الدولية التي بادرت بتنظيمها النقابة الوطنية للقضاة والاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين للبحث في أفضل السبل القانونية والقضائية لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائم الإبادة المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني والتي توجت بصياغة إنابة قضائية في هذا الشأن على مستوى المحكمة الجنائية الدولية.

واعتبر حساني أن مثل هذه المواقف التي تشكل انتقالا حقيقيا إلى الفعل المؤثر على هذه القضية وخطوة متقدمة في دعم الشعب الفلسطيني وفي استرداد حقه بالأدوات القانونية والتشريعية والتضامنية والإنسانية علاوة على كون المبادرة تمثل “خطوة تشرف الجزائر”.