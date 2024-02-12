ممثل أمريكي يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة- (فيديو)

أنقرة: دعا الممثل الأمريكي الشهير مارك روفالو إلى تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني.

وقال روفالو في إحدى الحفلات الفنية بالولايات المتحدة: “نريد من زعماء العالم، وخاصة الرئيس جو بايدن، أن يطالبوا بوقف إطلاق النار في غزة، وإعطاء فرصة للسلام”.

وأضاف قائلاً: “نحن الفنانين ندعو إلى إحلال وقف دائم لإطلاق النار، لأنه بات من الواضح أن القصف لن يجدي نفعاً لأحد”.

وتابع: “أين الخطأ في إعطاء فرصة جديدة للسلام؟ هناك مليون لاجئ على حدود رفح يواجهون موجة جديدة من القصف، و400 ألف شخص يموتون من الجوع، ولا يمكن لأي مساعدات إنسانية أن تدخل إلى هناك”.

على السجادة الحمراء.. النجم الأمريكي #مارك_روفالو يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في #غزة pic.twitter.com/pbTQr9GxrL — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) February 11, 2024

وأردف: “ولهذا السبب نطلب من زعماء العالم، وخاصة الرئيس جو بايدن، المطالبة بوقف إطلاق النار، وإعطاء فرصة للسلام”.

ومساء الأحد، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن الجيش الإسرائيلي صادقَ على خطة عملياتية لشن عملية برية في رفح.

والسبت، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن العملية العسكرية في رفح ستبدأ بعد الانتهاء من “إجلاء واسع النطاق” للمدنيين من المدينة وضواحيها، فيما حذّرَ المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، من “كارثة ومجزرة عالمية” في حال اجتاحت إسرائيل محافظة رفح.

ورفح هي آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، وتضم أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني، بينهم مليون و300 ألف نازح من محافظات أخرى.

ومنذ بداية العملية البرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهي تطلب من السكان التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب، بادعاء أنها “مناطق آمنة”، لكنها لم تسلم من قصف المنازل والسيارات والمشافي.

وإثر العملية العسكرية المستمرة في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي والتي خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا، تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب “إبادة جماعية” أمام محكمة العدل الدولية، للمرة الأولى بتاريخها.

(الأناضول)