سياسة | دولي

ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة يرفع صورة يحيى السنوار أثناء مناقشة لوقف إطلاق النار: اتّصِلوا به على هذا الرقم- (فيديو)

منذ 25 دقيقة

مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، 12 ديسمبر 2023 - ا ف ب

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باريس- “القدس العربي”: رفع ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان صورة رئيس حركة “حماس” في غزة يحيى السنوار، مرفقة باسمه وبرقم هاتفه، مطالباً الداعين إلى وقف إطلاق النار في غزة بالاتصال به.

وخاطب إردان الحضور في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال جلسة تم فيها تبني قرار يطالب بوقف إطلاق النار في القطاع، بالقول: “هل تعلمون؟ لدي فكرة؛ إذا كنتم تريدون وقفاً حقيقياً لإطلاق النار هنا العنوان الصحيح. هذا رقم حماس في غزة، اتصلوا بها. يمكنكم جميعاً الاتصال بهذا الرقم.. واسألوا يحيى السنوار، اطلبوا من حماس إلقاء أسلحتها وتسليم نفسها، وإعادة رهائننا، سيؤدي هذا إلى وقف إطلاق نار كامل وسيستمر إلى الأبد”.

وفي نهاية المناقشة، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 153 دولة مؤيدة، مقابل 10 دول معارضة، ضرورة التوصل إلى “وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة”.

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