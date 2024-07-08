ممثل الادعاء في محاكمة مينينديز يقول إن السيناتور “عرض سلطته للبيع”

نيويورك-: قال ممثل ادعاء في مرافعته الختامية في محاكمة السيناتور الأمريكي بوب مينينديز بتهمة الفساد إن مينينديز “عرض سلطته للبيع” وساعد رجال أعمال قدموا رشاوى له ولزوجته.

وبعد أكثر من سبعة أسابيع من الاستماع للشهادات في القضية، سعى مدعون اتحاديون لإقناع هيئة المحلفين بأن مينينديز، من ولاية نيوجيرسي، تلقى رشاوى نقدية وسبائك ذهبية ومدفوعات رهن عقاري بمئات الآلاف من الدولارات.

وقال المدعون إن مينينديز سعى لمساعدة مصر في الحصول على مساعدات عسكرية أمريكية بمليارات الدولارات ولدعم مصالح تجارية وقانونية لرجال أعمال في نيوجيرسي.

وقال المدعي العام بول مونتيليوني في مرافعته الختامية أمام محكمة اتحادية في مانهاتن “لم يكن كافيا بالنسبة له أن يكون واحدا من أقوى الناس في واشنطن، بل كان يريد أيضا أن يجمع ثروات لنفسه ولزوجته”.

وخلال المحاكمة، عُرض على المحلفين سبائك ذهبية صادرها عناصر أمن اتحاديون من منزل مينينديز حيث عثروا أيضا على أكثر من 480 ألف دولار نقدا، بعضها كان في مظاريف داخل سترة تحمل اسم السيناتور.

ودفع مينينديز (70 عاما) بأنه غير مذنب في 16 تهمة جنائية منها الرشوة والاحتيال والعمل كعميل أجنبي وعرقلة سير العدالة فيما سعى محاموه إلى تحميل زوجته نادين المسؤولية. ويقول ممثلو الادعاء إن مينينديز استخدمها كوسيط في الرشاوى.

ودفعت زوجته أيضا ببراءتها، وستخضع لمحاكمة منفصلة بدءا من أغسطس آب.

ومن المرجح أن تكتب هذه القضية النهاية للحياة السياسية للسناتور الديمقراطي. واستقال مينينديز من منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية ذات النفوذ في مجلس الشيوخ بعد توجيه الاتهام إليه في سبتمبر أيلول لكنه يسعى لإعادة انتخابه في نيوجيرسي كمستقل، غير أن فرصة فوزه تبدو بعيدة المنال.

وامتنع مينينديز عن الإدلاء بشهادته في دفاعه عن نفسه.

ومن المتوقع أن تستمر المرافعة الختامية لبول مونتيليوني خمس ساعات حتى يوم غد الثلاثاء، وستليها المرافعات الختامية للدفاع قبل أن تجري هيئة المحلفين مداولاتها.

(رويترز)