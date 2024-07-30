منوعات | أبيض و أسود

ممثل المشهد المثير للجدل في أولمبياد باريس يعتذر للعالم المسيحي

منذ ساعتين

لقطة شاشة من حفل افتتاح أولمبياد باريس- وهي محل الجدل والمقارنة مع لوحة العشاء الأخير

حجم الخط
0

أنقرة: أعرب المغني الفرنسي فيليب كاترين عن أسفه واعتذر للعالم المسيحي بعد أن أدى الدور الرئيسي في العرض المسرحي الذي انتقده الرأي العام لإساءته إلى المسيحية في حفل افتتاح أولمبياد باريس.
وأوضح كاترين في لقائه مع قناة “سي إن إن”، أن أغنية “نو” التي أداها وتعني “عاري” قدمت رسالة “بسيطة”.
وقال: “لو كنا عراة، فهل ستكون هناك حروب؟ ربما الجواب لا، لأنه لا يمكنك إخفاء الأسلحة عندما تكون عراة”.
وأضاف: “إذا صدم (الأداء) بعض الناس، فأنا آسف جدا لأن ذلك لم يكن القصد بلا شك”.
وأشار إلى أنه نشأ مسيحيا ويعتقد أن التسامح له مكانة مهمة في هذا الدين.
وزعم أن العرض الافتتاحي المثير للجدل لا علاقة له بـ”العشاء الأخير”، وقال إنه يأمل أن يسامحه المجتمع المسيحي على ذلك، ويفهم أن هذا كان “سوء فهم”.
وفي حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها باريس، الجمعة، أثار عرض “ملكة السحب” (رجل يرتدي ملابس نسائية ويضع مساحيق التجميل) ردود فعل من السلطات الدينية والرأي العام على أساس أنه يصور لوحة “العشاء الأخير” وعدم احترام المعتقد الديني.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

استبعاد سباحة برازيلية من أولمبياد باريس بعد زيارتها برج إيفل
منذ 5 ساعات
وزير الداخلية الفرنسي يعلن اعتقال العشرات لرغبتهم في تعطيل أولمبياد باريس
29 - يوليو - 2024
لاعبة سلة فرنسية: استهدفوني بسبب دعمي الشعب الفلسطيني
29 - يوليو - 2024
أولمبياد باريس.. “علماء المسلمين” يطلق حملة للدفاع عن السيد المسيح
29 - يوليو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية