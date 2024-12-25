ممثل في “باب الحارة”: المسلسل حرّض على الثورة السورية وكان “إسقاطاً” على نظام الأسد- (فيديو)

باريس- “القدس العربي”: كشف الممثل صالح الحايك، أحد أبطال مسلسل “باب الحارة”، أن العمل الدرامي الشهير لم يكن موجهاً ضد المحتل الفرنسي، بل كان “إسقاطاً” على نظام الأسد، مؤكداً أن المسلسل كان أحد الأعمال التي حرضت على الثورة السورية.

وتأتي تصريحات الحايك لتؤكد مخاوف النظام السوري المخلوع وأنصاره من تأثير المسلسل، الذي تحوّل من عمل درامي يحظى بتكريم إعلام النظام قبل 2011، إلى هدف لحملات انتقاد متواصلة بعد اندلاع الثورة السورية.

الممثل صالح الحايك: باب الحارة كان ضد الأسد#سوريا_بوست pic.twitter.com/yEu6G8nWdw — Souria Post – سوريا بوست (@souriapost) December 25, 2024

ويعرض المسلسل بيئة شامية محافظة بخصوصياتها الاجتماعية والدينية والاقتصادية والتاريخية، وهو ما دفع بعض وسائل إعلام النظام إلى وصفه بـ”الدراما الداعشية” و”المسلسل الرجعي”.

وكانت صحف تابعة للنظام، مثل “الثورة” و”تشرين”، قد شنّت حملات متكررة ضد المسلسل منذ 2014، متهمة إياه بـ”تشويه التاريخ” و”الترويج للتطبيع” و”ترسيخ الرجعية في العقل العربي”، في محاولة لربط قيم العمل المحافظة بالمعارضة السورية.