ممثل لبناني يعلق على استشهاد صالح العاروري: “اغتياله لن يمر”- (تغريدة)

بيروت- “القدس العربي”:

أعرب الممثل اللبناني يوسف حداد عن غضبه بعد اغتيال العدو الإسرائيلي، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأعلن أن استشهاده لن يمر.

وكتب على حسابه: “صالح العاروري الثائر المناضل، نال شرف الشهادة حلمه الأكبر في بيروت عاصمة المقاومة”، وقال: “الكيان الغاصب إلى زوال حتماً والنصر في ميدان غزة العزة هو الثأر والانتقام لدماء الشهداء”، مضيفاً: “توسيع رقعة الحرب هو هدف نتنياهو وحكومته لإخفاء الهزيمة ومنع محاكمتهم”، وختم: “لتبقى فلسطين الوجهة الأساس”.

لن تمر#صالح_العاروري الثائر المناضل نال شرف الشهادة حلمه الاكبر في #بيروت_عاصمة_المقاومة#الكيان_الغاصب الى زوال حتماً والنصر في ميدان #غزة_العزة هو الثأر والانتقام لدماء الشهداء

توسيع رقعة الحرب هو هدف #نتنياهو_وحكومته لاخفاء الهزيمة ومنع محاكمتهم

لتبقى #فلسطين الوجهة الاساس pic.twitter.com/JcZsT8jB86 — Youssef Haddad (@youssefhactor) January 2, 2024

من جهته، حرص النجم اللبناني راغب علامة مع بداية العام الجديد، أن يلفت الانتباه مجدداً إلى ما يدور في قطاع غزة من إبادة جماعية وتدمير وخراب ووجع ومرارة، وتمنى أن يحمل العام الجديد السلام والأمن والطمأنينة.

وكتب على حسابه الرسمي في منصة “إكس”: “عام مر بكل أحداثه الأليمة والجميلة، ولكن فراقه لنا حمل المرارة والوجع إثر حرب الإبادة الدائرة رحاها في غزة والضفة في فلسطين الحبيبة، والتي تطال أيضاً جنوب لبنان”.

وأضاف علامة متضرعاً: “اللهم ارفع الظلم عنهم وعن كل المظومين في العالم، وأتمنى أن يكون عام 2024 مليئاً بالسلام والتضامن والعدل وحقوق الإنسان، وأمل بناء مستقبل يعمه الخير والصفاء”. وختم تغريدته بأن “يحمل هذا العام الأمل والإيجابية والسعادة”.