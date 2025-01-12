ممثل مغربي يكشف تفاصيل نجاته من حرائق لوس أنجليس- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

كشف الممثل المغربي المقيم في الولايات المتحدة سعيد تغماوي، تفاصيل نجاته من حرائق لوس أنجليس، بعد أن تسببت في دمار منزله.

نشر الممثل العالمي مقاطع مرئية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ذكر فيها تفاصيل هروبه من حرائق كاليفورنيا غير المسبوقة.

وقال إنه حاول البقاء داخل منزله لأطول فترة ممكنة؛ من أجل جمع ما يمكن إنقاذه قبل أن تدمر النيران الحي الذي كان يقطن فيه بالكامل.

وأشار إلى أنه ظل داخل منزله حتى قبل ساعتين من الدمار، الذي لحق بالمنطقة برمتها؛ من أجل إنقاذ مقتنيات منزله الثمينة.

مضى الممثل تغماوي قائلا: “لم أستطع البقاء لوقت أطول من ذلك، اضطررت للهرب من منزلي والنجاة بحياتي، حاملا معي أشياء صغيرة من المقتنيات في سيارتي”.

وعبّر تغماوي عن حزنه الشديد لخسارة أحد كلابه، إذ لم يتمكن من إنقاذه، معربا عن استيائه الشديد من الكارثة، التي ضربت المنطقة، التي يقطن بها منذ أكثر من 20 عاما.