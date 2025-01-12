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ممثل مغربي يكشف تفاصيل نجاته من حرائق لوس أنجليس- (فيديو)

12 - يناير - 2025

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لندن- “القدس العربي”:

كشف الممثل المغربي المقيم في الولايات المتحدة سعيد تغماوي، تفاصيل نجاته من حرائق لوس أنجليس، بعد أن تسببت في دمار منزله.

نشر الممثل العالمي مقاطع مرئية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ذكر فيها تفاصيل هروبه من حرائق كاليفورنيا غير المسبوقة.

وقال إنه حاول البقاء داخل منزله لأطول فترة ممكنة؛ من أجل جمع ما يمكن إنقاذه قبل أن تدمر النيران الحي الذي كان يقطن فيه بالكامل.

وأشار إلى أنه ظل داخل منزله حتى قبل ساعتين من الدمار، الذي لحق بالمنطقة برمتها؛ من أجل إنقاذ مقتنيات منزله الثمينة.

مضى الممثل تغماوي قائلا: “لم أستطع البقاء لوقت أطول من ذلك، اضطررت للهرب من منزلي والنجاة بحياتي، حاملا معي أشياء صغيرة من المقتنيات في سيارتي”.

وعبّر تغماوي عن حزنه الشديد لخسارة أحد كلابه، إذ لم يتمكن من إنقاذه، معربا عن استيائه الشديد من الكارثة، التي ضربت المنطقة، التي يقطن بها منذ أكثر من 20 عاما.

 

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  1. يقول سعد المغربي:
    يناير 12, 2025 الساعة 8:51 ص

    عوضك الله …..اتمنى ان تكون التعويضات سريعة و بحجم و قيمة الخسائر…..الممثل سعيد التغماوي فنان مغربي فرنسي بدأ من لا شيء …من أسرة مغربية فقيرة في ضواحي باريس ليصل للعالمية بشكل عصامي. من افلامه ” علي زاوة” و ” La haine”..

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 12, 2025 الساعة 9:49 ص

    إنها لعنة دماء أطفال ونساء غزة العزة التي سفكوها هذي سنة وزيادة وهم يقصفون الغزاوييين بالصواريخ الأمريكية الفتاكة القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم كالجحيم الذي سيأكل الأخضر واليابس والحابس ✌️🇵🇸😓☝️🔥🐒🔥🐒🔥🔥

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    1. يقول سعد المغربي:
      يناير 12, 2025 الساعة 10:17 ص

      الله يهديك سيدي الفاضل من الضحايا ربما أناس دافعوا أو يدافعون عن غزة و فلسطين أكثر مني و منك…نوعية الخطاب أنا و الآخر بشكل ميكافيلي لا يستقيم كم من مسلم عربي خذل القضية الفلسطينية و كم من أجنبي دعم في ظروف قاسية ( ضغوطات مثلا ) فلسطين !!! رؤية العالم ليست بهذا التسطيح.

  3. يقول نسيم الحوراني:
    يناير 13, 2025 الساعة 6:12 ص

    سؤال محير فلماذا لا تتمكن امريكا القادرة على صنع القنابل الثقيلة الخارقة للتحصينات والتي استخدمت يغزة ولبنان …لماذا لا يبتكر علماؤها وسائل خارقة لاطفاء الحرائق أم ان جهودهم تنصب فقط في مجالات التدمير والقتل والابادة؟

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  4. يقول سعيد:
    يناير 13, 2025 الساعة 8:07 ص

    مع الأسف هناك من نجوم هوليوود من دافعوا عن غزة أكثر من بعض العرب، وبل وغامروا بمستقبلهم دفاعا عن فلسطين، لكنهم هم أيضا فقدوا منازلهم في هذه الحرائق. أنا لا أرى أن ما يحدث انتقام من الله، بل كارثة مثلها مثل باقي الكوارث.

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