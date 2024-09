ممثل مكسيكي يتضامن مع فلسطين بمهرجان برلين السينمائي

إسطنبول: أبدى الممثل المكسيكي الشهير راؤول بريونيس، تضامنه مع القضية الفلسطينية في مهرجان برلين السينمائي الدولي “برليناله” للعام الجاري 2024.

وفي المهرجان، ارتدى الممثل المكسيكي ربطة يد بألوان علم فلسطين، كما التقط صوراً مع العلم الفلسطيني.

وفوق توقيعه على صورته الشخصية بجدارية المهرجان، كتب بريونيس “فلسطين حرة”، وفق ما ذكره حساب “مشاهير لأجل فلسطين” على منصة فيسبوك، مساء الثلاثاء.

Rooney Mara and Raúl Briones Carmona at the La Cocina press conferences at the Berlin Film Festival#Berlinale2024

pic.twitter.com/0yG4cn9O4z

— Patricia Rooney Mara (@femrooney) February 16, 2024