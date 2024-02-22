ممثل مكسيكي يتضامن مع فلسطين بمهرجان برلين السينمائي

إسطنبول: أبدى الممثل المكسيكي الشهير راؤول بريونيس، تضامنه مع القضية الفلسطينية في مهرجان برلين السينمائي الدولي “برليناله” للعام الجاري 2024.

وفي المهرجان، ارتدى الممثل المكسيكي ربطة يد بألوان علم فلسطين، كما التقط صوراً مع العلم الفلسطيني.

وفوق توقيعه على صورته الشخصية بجدارية المهرجان، كتب بريونيس “فلسطين حرة”، وفق ما ذكره حساب “مشاهير لأجل فلسطين” على منصة فيسبوك، مساء الثلاثاء.

Rooney Mara and Raúl Briones Carmona at the La Cocina press conferences at the Berlin Film Festival#Berlinale2024 pic.twitter.com/0yG4cn9O4z — Patricia Rooney Mara (@femrooney) February 16, 2024

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.

وانطلقت الدورة الـ 74 لمهرجان برلين السينمائي، الذي تأسس عام 1951، في 15 فبراير/ شباط الجاري بمشاركة 233 فيلماً.

ومن أشهر أفلام الممثل بريونيس ” فيلم عن الشرطة”، من إنتاج عام 2021، يحكي قصة حياة رجال الشرطة في المكسيك، “حيث تنتشر الجريمة والعصابات”.

¡Director y elenco de “La Cocina” ya se encuentran en Berlín! El más reciente trabajo de Alonso Ruizpalacios es protagonizado por Raúl Briones (@RaulBrionesC) y Rooney Mara, y tendrá su premiere internacional como parte de la selección oficial de la @berlinale. pic.twitter.com/hwMnFrBxtN — Talent On The Road (@TalentOnTheRoad) February 16, 2024

(الأناضول)