ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة لـ”القدس العربي”: لا يوجد سابقة تشبه المجازر في غزة

الأمم المتحدة- “القدس العربي”:

في مؤتمر صحافي عبر الفيديو من دير البلح في قطاع غزة تحدث الدكتور ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، عن مشاهداته بعد زيارة لشمال غزة. وقال إنه سيركز في إحاطته على الوضع الصحي بشكل عام وعلى حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بالتحديد.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية قامت بخمس بعثات إلى شمال غزة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر شارك شخصيا في أربعة منها وكانت البعثة التي أرسلت لمدينة غزة هي أكبر تلك البعثات.

وشرح الدكتور بيبركورن كيف أن البعثة تحمل معها مواد طبية ومحروقات ومواد غذائية وقال إنهم استطاعوا نقل تسع حالات لمصابين نحو مستشفى الشفاء، موضحا أنهم حملوا مواد طبية لمستشفى كمال عدوان ونقلوا منه 25 مصابا إلى أماكن أخرى للعلاج.

وتابع “وبعد أن غادرت البعثة مستشفى كمال عدوان، تمت مهاجمة المستشفى حيث أصيب ستة أطفال أحدهم جراحه بليغة”.

وقال إن أكثر ما تحتاجه المستشفيات أدوات الجراحة والمعدات الطبية والغذاء والمحروقات ولكن الحاجة الأهم التي يحتاجها كل العاملين في المجال الطبي هي الحماية.

وعن الوضع في الشمال أكد أن هناك ثلاثة مستشفيات، المستشفى الأندونيسي خرج تماما عن الخدمة، أما كمال عدوان والعودة فيعملان بشكل جزئي، “وستقوم منظمة الصحة العالمية بزيارة قريبا لمستشفى العودة والذي قد يتوقف في أي لحظة عن العمل، وذلك لتقييم الوضع هناك”.

عن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، قال المسؤول الأممي: “هناك نحو 592 ألف طفل في غزة تحت سن العاشرة.. نحن ندخل المرحلة الثالثة الآن وقد أنجزنا المرحلتين الأولى والثانية بنجاح، تأجلت المرحلة الثالثة من 23 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، وبدأنا الحملة قبل ثلاثة أيام، وسنحاول أن نستمر في الحملة رغم الصعوبات والتهجير”.

وأضاف “قررنا نحن وشركاؤنا من الأونروا واليونسيف ووزارة الصحة وعدد من منظمات المجتمع المدني أن نستمر في الحملة بقدر ما نستطيع بداية من مدينة غزة، حيث اضطر نحو 150 ألف الهجرة من الشمال إلى مدينة غزة لكننا لن نتمكن من تطعيم الأطفال الباقين في بيت لاهيا وجباليا”.

وأشار إلى أن الهدف هو وصول نحو 94 ألف طفال في الشمال وقد أنجزنا تطعيم نحو 70 في المئة من مجموع الأطفال المستهدفين.

وردا على أسئلة “القدس العربي” حول ما إذا شاهد خلال عمله مع منظمة الصحة العالمية مثل هذه الجرائم ضد الأطفال وعمال الإغاثة والصحة والمستشفيات والعيادات، لفت الدكتور بيبركورن إلى أنه قد عمل طويلا في ميادين كثيرة مع منظمة الصحة العالمية في أفغانستان ووسط وجنوب أفريقيا، وشاهد من الفظائع الكثير، “لكن يجب أن أعترف أن ما شاهدته في السنة الماضية في غزة قد تفوق على كل الفظائع التي شاهدتها خلال عملي مع منظمة الصحة العالمية، وخاصة في شهري كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير، وكأنك تشاهد فيلم سينمائي رهيب عن الحرب العالمية الثانية. لقد رأيت كل أنواع الدمار والتفجيرات”.

وحول جدوى التطعيم ضد شلل الأطفال إذا كانت إسرائيل ستقتل هؤلاء الأطفال في كل الأحوال، أم أن هذه الحملة لتبييض وجه إسرائيل لتدعي أن هناك تعاونا في المجال الإنساني، قال الدكتور بيبركورن: “أولا حول تطعيم الأطفال علما أنهم سيقتلون، أنت تعرف أنه من السهل درء خطر شلل الأطفال، وعندما نتمكن من ذلك نقوم بعملية التطعيم لمنع انتشار المرض بغض النظر عما يجري، نحن معنيون بالصحة، نحن نعمل ليس فقط على التطعيم ضد شلل الأطفال بل نعمل على توفير ظروف أفضل للوضع الصحي، مجالنا العمل الصحي، نحاول أن نساعد في كل المجالات الصحية.. صحيح أن هناك انهيارا في بعض المجالات الصحية وخاصة في الشمال، لكن هناك محاولات متواصلة لإعادة تشغيل المستشفيات التي تعطلت مثل مستشفى الشفاء، نحن نقدم مساعدات طبية ومساعدات نفسية لتحمل الصدمات وخاصة للأطفال وحتى الكبار، نحن نحضر مواد إغاثة طبية للطوارئ، يجب ألا نقول لماذا نقوم بحملة تطعيم ضد شلل الأطفال بل نقول يجب أن نقدم أكثر ونساعد أكثر، ومكافحة شلل الأطفال ميدان واحد من العديد من المجالات التي نقدمها وخاصة العمل على إعادة تشغيل العيادات والمستشفيات المعطلة، بقدر ما نستطيع”.

وعما إذا تعاون مكتب منظمة الصحة العالمية مع لجنة التحقيق المستقلة المكلفة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والذي قدم مؤخرا تقريرا كاملا عن استهداف المنشئات الطبية والعيادات والمستشفيات وسيارات الإسعاف والعاملين في مجال الإسعاف والطوارئ، “فهل تعاونتم مع لجنة التحقيق وقدمتم ما لديكم من معلومات؟”.

أفاد ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة: “نحن لدينا ولاية من الدول الأعضاء، نحن لا نقوم بالتحقيق في الجرائم التي ترتكب ضد المدنيين، هذه ليست مسؤوليتنا، نحن نعمل في مجال الصحة ونحن منظمة متخصصة في الصحة وليس لنا علاقة بالتحقيقات وفرق التحقيق، فتلك مجالات أخرى يشرف عليها موظفون دوليون غيرنا”.