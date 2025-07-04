ممداني يصف مشروع ترامب لتخفيض الضريبة بأنه “سرقة”

أنقرة: وصف زهران ممداني، الفائز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك “مشروع القانون الكبير والجميل” الذي وعد به الرئيس دونالد ترامب بأنه “سرقة”.

واعتبر ممداني في منشور على “إكس”، الجمعة، أن مشروع القانون الذي يتضمن تخفيضات ضريبية “صيغ من أجل الأغنياء”، وقال: “يحاول ترامب والجمهوريون في الكونغرس تنفيذ واحدة من أكبر عمليات السرقة في تاريخ الولايات المتحدة”.

وأردف قائلا: “ما يُسمى بقانون الكبير والجميل هو ببساطة سرقة، ويتحقق من قبل طبقة المليارديرات والسياسيين الذين جاؤوا بهم”.

The spoils of this plunder are trillions of dollars in tax cuts for the wealthiest 1%—a massive upward transfer of wealth for people who need it least. This is exactly why billionaires spend so much money on our elections. — Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) July 3, 2025

وبعد مجلس الشيوخ، أقر مجلس النواب، الخميس، مشروع قانون يهدف إلى تطبيق تخفيضات ضريبية وعد بها ترامب خلال حملته الانتخابية.

ويتطلب المشروع توقيع الرئيس ترامب عليه من أجل أن يصبح قانونا نافذا.

ويتضمن مشروع القانون زيادة التخفيضات الضريبية على مستوى الولاية والإدارات المحلية، وإلغاء الضرائب على الإكراميات ودخل العمل الإضافي، وتمديد مدة التخفيضات الضريبية التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2017.

والثلاثاء، فاز ممداني، عضو مجلس ولاية نيويورك، بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للترشح لمنصب عمدة المدينة، بحسب النتائج الرسمية.

وفي حال فوزه بالانتخابات المقررة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، يصبح ممداني البالغ 33 عاما أول عمدة مسلم لنيويورك.

ويبرز الرجل باعتباره اشتراكيا ديمقراطيا، أطلق وعودا خلال حملته الانتخابية مثل جعل النقل العام مجانيا، وتجميد زيادات الإيجار، وفرض ضرائب أعلى على سكان نيويورك ذوي الدخل المرتفع.

(الأناضول)