ممداني يصف مشروع ترامب لتخفيض الضريبة بأنه “سرقة”

أنقرة: وصف زهران ممداني، الفائز بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك “مشروع القانون الكبير والجميل” الذي وعد به الرئيس دونالد ترامب بأنه “سرقة”.

واعتبر ممداني في منشور على “إكس”، الجمعة، أن مشروع القانون الذي يتضمن تخفيضات ضريبية “صيغ من أجل الأغنياء”، وقال: “يحاول ترامب والجمهوريون في الكونغرس تنفيذ واحدة من أكبر عمليات السرقة في تاريخ الولايات المتحدة”.

وأردف قائلا: “ما يُسمى بقانون الكبير والجميل هو ببساطة سرقة، ويتحقق من قبل طبقة المليارديرات والسياسيين الذين جاؤوا بهم”.

The spoils of this plunder are trillions of dollars in tax cuts for the wealthiest 1%—a massive upward transfer of wealth for people who need it least.

This is exactly why billionaires spend so much money on our elections.

— Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) July 3, 2025