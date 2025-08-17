ممرضة أمريكية في غزة: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية

غزة: بين أسرة المرضى في مجمع ناصر الطبي آخر شريان صحي جنوبي غزة، تقف الممرضة الأمريكية فلسطينية الأصل أماندا ناصر لتروي مأساة الواقع الصحي في القطاع الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية متواصلة، وتؤكد أن تداعيات سوء التغذية والتجويع باتت واضحة على الطواقم الطبية نفسها.

ومنذ وصولها إلى القطاع قبل نحو أسبوع، انخرطت ناصر (39 عاما) في العمل بقسم الطوارئ وسط تدفق كبير للشهداء والجرحى، والمرضى خاصة الذين يعانون مضاعفات سوء التغذية جراء سياسة التجويع الإسرائيلية الناجمة عن تشديد تل أبيب حصارها المفروض على القطاع منذ مطلع مارس/ آذار الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل- بدعم أمريكي- إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

ومنذ ذلك التاريخ، قتلت إسرائيل 61 ألفا و897 فلسطينيا فيما أصابت 155 ألفا و660 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء.

وحتى الاثنين الماضي، قتلت إسرائيل من بين المحصلة الإجمالية نحو 18 ألفا و430 طفلاً و9 آلاف و300 سيدة بينهن 8 آلاف و505 من الأمهات، وفق معطيات الوزارة آنذاك.

وضع كارثي

وفي إطار مبادرات الدعم الطبي الموجهة إلى قطاع غزة، تعمل أماندا في مهمة طبية إنسانية بمجمع ناصر الطبي، في مدينة خان يونس، وتصف تجربتها بأنها “مؤثرة للغاية”، مشيرة إلى أن “الوضع كارثي، ونظام الرعاية الصحية يوشك على الانهيار، في المستشفى الأخير العامل بجنوب القطاع”.

وتقول ناصر: “الإمكانيات الطبية محدودة للغاية، فيما يعيش الكادر الطبي تحت ضغط هائل وخوف دائم بسبب الغارات الإسرائيلية المتواصلة”، لافتة إلى أن العدد الكبير من الإصابات اليومية يثقل كاهل الفرق الطبية.

وتضيف: “معظم الإصابات التي تصل إلى المستشفى خطيرة ومروعة، وتشمل طلقات في الرأس والصدر والبطن والحوض والأطراف، إضافة إلى كسور وإصابات بالغة في الأطراف”.

وتشير ناصر، إلى أن “الحالات التي تصل المستشفى تكون خطيرة للغاية ونحن نستقبل عددا كبيرا من الشباب تحديدا، تتراوح أعمارهم بين أعمار المراهقين و20 عاما”، لافتة إلى أن “معظم هؤلاء لا ينجون بسبب خطورة إصاباتهم”.

وقالت، إن الأطباء “يضطرون لإجراء عمليات بتر وجراحات كبرى، بينما يحرم نقص الكوادر والإمدادات الطبية البعض الآخر من العلاج”.

ولفتت إلى أن موارد المستشفى وإمكانياته محدودة بسبب الحصار الإسرائيلي، “فأحيانا يتوجب علينا الاختيار بين من يستحق إعطاءه تنفسا صناعيا وإمكانية نجاته أم لا، القرار حاسم وصعب للغاية”.

وتردف ناصر: “الوضع هنا حرج، والإمدادات المتاحة محدودة للغاية لكن المهم أن نواصل شحذ الهمة لمساعدة هؤلاء المرضى”.

وتتابع: “بصفتي عاملة رعاية صحية، أشعر أن من واجبي أن أكون هنا لمساعدة الناس، وآمل أن أتمكن من إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح”.

والاثنين، قال مدير عام وزارة الصحة في غزة منير البرش، إن حرب الإبادة الإسرائيلية خلفت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نحو 18 ألف جريح بحاجة لتأهيل، إضافة إلى 4 آلاف و800 حالة بتر أطراف من بينهم 718 طفلا.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث يتداخل التجويع الممنهج مع إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ 22 شهرا.

المجاعة

وتحدثت ناصر عن “المعاناة المضاعفة للمرضى والطاقم الطبي بسبب المجاعة المنتشرة في القطاع جراء الحصار الإسرائيلي”.

وتقول: “سوء التغذية بات ظاهرا على المرضى وحتى على الكادر الطبي نفسه”.

وتضيف ناصر: “الجميع نحفاء للغاية ويعانون من الجفاف، ويعملون لساعات طويلة”، مشيرة إلى أنها “شهدت حالات وفاة لأطفال رضع داخل المستشفى جراء نقص الغذاء”.

وسجّلت وزارة الصحة منذ مطلع عام 2025 نحو 28 ألف حالة سوء تغذية في قطاع غزة، قتل منهم 239 بينهم 106 أطفال.

فلسطينية الأصل

وتشعر ناصر بالفخر كونها فلسطينية الأصل وتمكنت من الوصول إلى غزة لخدمة أهلها، معبرة عن شكرها للفلسطينيين في غزة.

وتقول إنها “وجدت نفسها بين شعب لم يبخل عليها بكرم الضيافة، رغم الجراح والنزوح المتكرر”، وأنها تشعر بالأمان بينهم، سواء كانت داخل أسوار المستشفى أو خارجه.

وبصوت يختلط فيه الأسى بالإصرار، توجه ناصر رسالة إلى العالم قائلة: “نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، ونريد دولة فلسطينية مستقلة”.

وتضيف: “الفلسطينيون هنا يحاولون فقط عيش حياة طبيعية. إنهم لا يستحقون هذا، هذه هي أبشع وأفظع طريقة لمعاملة البشر”.

ودعت ناصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “للقدوم إلى غزة والاطلاع على الوضع بأم عينه، كما دعت الصحافيين أن يواصلوا الحديث بصوت عالي والتحدث بصدق ونقل الرسالة للعالم.

كما دعت إلى “مقاطعة المنتجات التي تباع بشكل رئيسي في الولايات المتحدة وأوروبا وكذلك المنتجات الإسرائيلية التي تمول الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و897 شهيدا و155 ألفا و660 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 251 شخصا، بينهم 108 أطفال.

(الأناضول)