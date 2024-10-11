مناجاة لوقف الحرب على لبنان… و«آبو» يرجىء إصدار أحدث أغانيه تضامناً

بيروت – «القدس العربي»: في ظل الحرب والأوضاع المأسوية التي يعيشها لبنان وما تخلّفه من تداعيات ودمار ونزوح، وانطلاقاً من حبها لبلدها وإيصال معاناة الشعب اللبناني، أطلقت الفنانة اللبنانية الشابة سيلين أبو مراد أغنية بعنوان «علينا يا الله»، التي تحاكي الواقع اللبناني الأليم، حيث تنادي وتناجي في هذه الأغنية الله «لوقف هذه الحرب اللعينة وعدم ترك الشعب اللبناني في هذه المحنة الصعبة، متضرعة إليه أن يستجيب لأصوات اللبنانيين الذين لا يستحقون هذا المصير».

وجاء في كلمات الأغنية التي حملت توقيع بشير شديد: «ببلادي ولعاني نار.. عم تبكي حزن لقلوب.. طل علينا يا الله.. عن وطنك ما تتخلى.. سماع صوت اللبناني.. لالك ركع وصلى.. بدنا يحل السلام.. ونعيش مع بعض سوية.. نبقى إخوة بأمان.. إسلام ومسيحية.. طل علينا يا الله.. عن وطنك ما تتخلى.. سماع صوت اللبناني لالك ركع وصلى».

وتتضمن هذه الأغنية المصورة من إخراج هاروت كلينجيان مشاهد حقيقية عن الخراب والدمار ومعاناة النازحين من قراهم وبلداتهم من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية.

إلى ذلك، برزت لفتة مصرية من الفنان المصري «آبو»، الذي وبسبب الحرب الإسرائيلية على لبنان اتخذ قراراً بإرجاء أحدث أغانيه وهي بعنوان «الحرب العالمية» على الرغم من إطلاقه في وقت سابق الإعلان الترويجي لها.

وتوجه في رسالة صوتية عبر على موقع «انستغرام» إلى جمهوره عن سبب إرجائه الاغنية التي كان من المقرر طرحها يوم الاربعاء الماضي، مؤكداً «أن قرار التأجيل هو اختيار شخصي بسبب الحرب الإسرائيلية على لبنان».

وقدم آبو اعتذاره من جمهوره الذي كان قد وعده باطلاق الاغنية، معتبراً «أن الفن على أنواعه سواء المرئي أم المسموع، السينما والمسرح أو اللوحة الفنية وسواها هو المتنفس للإنسان بعد زحمة الحياة والتفاصيل والمشاكل التي يعيشها في حياته اليومية، وهذا لا يعني بأن أي فنان يقرر إصدار عمل فني جديد في الوقت الحالي، هو على خطأ، لأن ذلك قرار شخصي اتخذه بعد أن تحدث مع أصدقاء له في لبنان ووجد أن ظروفهم صعبة جداً».

تجدر الإشارة إلى أن الفنان «آبو» صاحب أغنية «ثلاث دقات» الشهيرة، حصد أخيراً جوائز أفضل مطرب وأغنية لعام 2024 ضمن جوائز «غلوبال ميوزيك» العالمية إذ تمكن من الفوز بثلاث جوائز دفعة واحدة عن أغنية «العالم أعمى» ضمن تصنيفات هذا العام.