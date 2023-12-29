آلاف المغاربة يتضامنون مع غزة وينادون بـ”إسقاط التطبيع”- (تدوينات وفيديوهات)

الرباط: شارك آلاف المغاربة في وقفات احتجاجية بعدة مدن بالمملكة، عقب صلاة الجمعة، تضامنا مع فلسطين وقطاع غزة ومنادين بـ”إسقاط التطبيع” مع إسرائيل.

وطالب المشاركون في الوقفات التي دعت إليها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، بـ”إجراءات عملية ضد إسرائيل لوقف الحرب، مثل قطع التطبيع”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2022، استأنف المغرب وإسرائيل علاقتهما الدبلوماسية بوساطة أمريكية، في خطوة أعربت قطاعات شعبية وقوى سياسية في المملكة عن رفضها.

ومن بين المدن التي شهدت وقفات احتجاجية اليوم، كل من الدار البيضاء وسيدي بنور وبوزنيقة (شمال)، وتازة ووجدة (شرق)، وبركان (شمال شرق)، وأكادير (وسط).

ورفع المشاركون لافتات وهتفوا بشعارات مساندة للقضية الفلسطينية، وداعمة للمقاومة، بينها “الشعب يريد تحرير فلسطين”، و”الشعب يريد إسقاط التطبيع”.

وبوتيرة شبه يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ولرفع الحصار وإدخال المساعدات.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة “21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء”، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

(وكالات)