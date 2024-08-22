سياسة | عربي | فلسطين

مناشدة من مستشفى بغزة: بتنا نكافح للحفاظ على “العِرق الفلسطيني”- (فيديو) 

منذ ساعتين

فلسطينيون يسيرون وسط الدخان والغبار بعد أن استهدفت القوات الإسرائيلية مبنى في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة

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غزة: أعلن مجمع “ناصر الطبي” في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، الخميس، أن شح المستلزمات الطبية جراء الحرب والحصار أجبرهم على التركيز على إنقاذ الأطفال والنساء؛ حفاظا على “العِرق الفلسطيني” في القطاع.

وقال محمد صقر، المتحدث باسم المجمع، في مؤتمر صحافي: “بتنا كطواقم طبية، ومع شح المستلزمات الطبية في أقسام الطوارئ، نركز على إنقاذ الأطفال والنساء للحفاظ على العرق الفلسطيني في غزة”.

وأضاف: “نرجو من أحرار العالم الضغط على الاحتلال (الإسرائيلي) لإدخال ما يلزمنا من مواد طبية”.

(الأناضول)

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  1. يقول لا احبكم:
    أغسطس 22, 2024 الساعة 9:41 م

    انها المؤامرة هناك اسرار في هذه الحرب ،!!!!!

    رد

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