مناشدة من مستشفى بغزة: بتنا نكافح للحفاظ على “العِرق الفلسطيني”- (فيديو) 

فلسطينيون يسيرون وسط الدخان والغبار بعد أن استهدفت القوات الإسرائيلية مبنى في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة

غزة: أعلن مجمع “ناصر الطبي” في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، الخميس، أن شح المستلزمات الطبية جراء الحرب والحصار أجبرهم على التركيز على إنقاذ الأطفال والنساء؛ حفاظا على “العِرق الفلسطيني” في القطاع.

وقال محمد صقر، المتحدث باسم المجمع، في مؤتمر صحافي: “بتنا كطواقم طبية، ومع شح المستلزمات الطبية في أقسام الطوارئ، نركز على إنقاذ الأطفال والنساء للحفاظ على العرق الفلسطيني في غزة”.

وأضاف: “نرجو من أحرار العالم الضغط على الاحتلال (الإسرائيلي) لإدخال ما يلزمنا من مواد طبية”.

"أصبحنا كطواقم طبية مع شح المستلزمات نركز في أقسام الطوارئ على انقاذ الأطفال والنساء لنحافظ على العرق الفلسطيني في قطاع غزة"

د. محمد صقر – الناطق الإعلامي باسم مجمع ناصر الطبي في خان يونس هل وصلت لكم يا أحرار العالم ؟ pic.twitter.com/V69lVj69aZ — احمد فوزي – Ahmed Faozi (@AFYemeni) August 22, 2024

(الأناضول)