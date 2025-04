مناصرون لفلسطين يتظاهرون خلال إضاءة شجرة عيد الميلاد في مركز روكفلر بنيويورك- (فيديو)

“القدس العربي”: تظاهر مناصرون لفلسطين، الأربعاء، خلال الحفل السنوي لإضاءة شجرة عيد الميلاد في مركز روكفلر بنيويورك، وذلك للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة بدعم من الإدارة الأمريكية.

وهتف المتظاهرون الذين لوحوا بالأعلام الفلسطينية “من النهر إلى البحر فلسطين ستكون حرة”، و”فلسطين حرة”، و”بايدن بايدن لا يمكنك الاختباء.. أنت مدان بارتكاب إبادة”.

Rockefeller Center Christmas tree lighting: pic.twitter.com/QvROlXn5Vg — Benny Johnson (@bennyjohnson) November 30, 2023

❗️ The Rockefeller Center Christmas Tree lighting in NYC, which is supposed to be a FAMILY EVENT, has been taken over by pro-Palestine “protestors.” HOW DO WE TAKE BACK AMERICA? pic.twitter.com/EmA1j4zQPk — Nick Sortor (@nicksortor) November 30, 2023

يأتي ذلك ضمن حملة واسعة يقوم بها نشطاء داعمون لفلسطين في الولايات المتحدة لاختراق فعاليات مختلفة، في الجامعات والمراكز التسوقية والجسور، إلى جانب المطاهرات الأسبوعية التي يشارك بها الآلاف.

وكان متظاهرون عطلوا الأسبوع الفائت موكب عيد الشكر الـ 95 أمام متجر ميسي المعروف في مدينة نيويورك.

Pro Palestinian protests in New York City calling for permanent ceasefire in Gaza. pic.twitter.com/dJlmD3AsUK — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) November 30, 2023

Protesters rally in New York on International Day of Solidarity with Palestinian People #WeAreAllGaza pic.twitter.com/9Wk975xUxe — Palestine Highlights (@PalHighlight) November 30, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو اعتداء عناصر الشرطة على المتظاهرين واعتقال عدد منهم.

Watch as chaos erupts while pro-Palestine protestors break through barricades and start fighting with police at Rockefeller Center Christmas Tree lighting in NYC. This is supposed to be a family event! pic.twitter.com/qGd3nYOLLj — 🇺🇸 Larry 🇺🇸 (@LarryDJonesJr) November 30, 2023