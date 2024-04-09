سياسة | دولي | أوروبا

مناصرون لقضية فلسطين يحتجون أمام منزل زعيم المعارضة في لندن- (فيديو)

9 - أبريل - 2024

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لندن: نظم متظاهرون مناصرون للقضية الفلسطينية وقفة احتجاجية أمام منزل زعيم المعارضة البريطانية كير ستارمر، مطالبين إياه بدعم حظر توريد السلاح إلى إسرائيل التي تشن هجمات عنيفة على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

الوقفة الاحتجاجية نظمتها مجموعة تدعى “مطلب الشباب” التي تطالب بريطانيا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل.

وقام المحتجون بوضع أحذية أطفال أمام منزل “ستارمر” زعيم حزب العمال.

وطالب المحتجون “ستارمر” بدعم مطالب حظر توريد السلاح إلى إسرائيل، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبت عليها “ستارمر! أوقف القتل”.


(الأناضول)

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