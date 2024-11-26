مناظرة أكسفورد وأبارتيد الاحتلال: الإبادة على المحك

جامعة أكسفورد البريطانية العريقة تشهد الساعة 20:30 مساء يوم غد 28 تشرين الثاني/ نوفمبر حدثاً استثنائياً يمكن وصفه بالتاريخي، على صعيد القضية الفلسطينية وتطبيق القانون الدولي، ثم على أصعدة أخرى أكاديمية وفكرية وسياسية ذات ارتباط وثيق بتوطيد حريات التعبير والسجال المفتوح المتحرر من المحظورات الحكومية والأمنية وتأثيرات مجموعات الضغط المناصرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
فبعد سنة ونيف من شروع دولة الاحتلال في حرب إبادة مفتوحة ضد قطاع غزة، وارتكاب المجازر بحق آلاف المدنيين، وقصف المشافي ومواقع اللجوء والمدارس والمخيمات، استقرت جمعية «اتحاد أكسفورد» على عقد مناظرة علنية تنتهي بتصويت طلاب جامعة أكسفورد الأعضاء في الجمعية على إقرار أو رفض الخلاصة التالية: «هذا المجلس يؤمن بأنّ إسرائيل دولة أبارتيد مسؤولة عن إبادة جماعية».
والمناظرة سوف تشهد سجالاً بين مجادلين مؤيدين للخلاصة ومؤيدين للحقوق الفلسطينية بينهم الكاتب الأمريكي اليهودي نورمان فنكلستين، والناشط والكاتب الأمريكي الإسرائيلي ميكو بيليد والكاتبة الفلسطينية الأمريكية سوزان أبو الهوا والناشط الفلسطيني محمد الكرد مقابل مدافعين ينكرونها ويتمسكون بتبرئة الاحتلال من التوصيفين معاً بينهم المحامية البريطانية نتاشا هوسدورف والصحافي في قناة آي 24 جوناثان ساسيردوتي، هذه المناظرة سوف تكفل تحويل المجلس إلى ما يشبه قاعة محاكمة.
وجاء في حيثيات التمهيد للمناظرة أنه بعد مرور أكثر من 75 سنة يظل «النزاع الإسرائيلي ــ الفلسطيني» مفتقراً إلى الحل، ونقاد إسرائيل يتهمونها باستخدام تكتيكات عسكرية تستهدف المدنيين والبنى التحتية وتبلغ شأو التطهير العرقي، بينما يبرر آخرون هذه التكتيكات بوصفها دفاعاً مشروعاً عن النفس. والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والهجمات على لبنان، والتوسع الاستيطاني المتواصل، فاقمت التوترات. والسجال يتواصل حول ما إذا كانت أفعال إسرائيل، في ضوء تقارير الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية، ترقى إلى مستوى الأبارتيد أو الإبادة».
وبالطبع سارعت مجموعات الضغط الصهيونية في بريطانيا والولايات المتحدة إلى شن حملة شعواء ضد المناظرة، ودعت «جميع أصحاب الضمائر» من أصدقاء الاحتلال إلى مقاطعتها، بذرائع شتى لم تغب عنها الفزاعة الشهيرة حول العداء للسامية، وانطوت كذلك على التشكيك في مصداقية الجهة صاحبة المبادرة. وهذا رغم أن عمر «اتحاد أكسفورد» يعود إلى سنة 1822، ومشهود له بتنظيم مناظرات رفيعة المستوى وفائقة الأهمية، شارك فيها طيف واسع من العلماء والمفكرين والساسة والنشطاء وأهل الآداب والفنون. وإذا كانت اللائحة تبدأ من أمثال تشرشل ونيكسون وريغان وكلنتون وياسر عرفات، فإنها تمرّ بأمثال مالكولم X والدالاي لاما ودزموند توتو، ولا تنتهي عند أينشتاين والأمّ تيريزا وزها حديد ومارادونا.
كذلك سبق لمجموعات الضغط ذاتها أن هللت ورحبت بما توصلت إليه مناظرة سابقة داخل قاعة الاتحاد ذاته سنة 2015، فاز فيها المحامي الأمريكي اليهودي الشهير ألن درشوفتز بصدد خلاصة تقول إن حركة مقاطعة إسرائيل خاطئة. وإذا كانت هذه السطور تتمنى كل التوفيق للمناظرين في صف الحق الفلسطيني، فإن أسباب سخط أنصار الاحتلال مفهومة تماماً ولا تقبل التورية أو التمويه، في ضوء المناخات الراهنة التي يعيشها ساسة الاحتلال بعد إصدار الجنائية الدولية مذكرتَي التوقيف بحق بنيامين نتنياهو ووزير حربه المقال يوآف غالانت.
لا يوجد بالتأريخ ظلم وقع على شعب كما وقع على الشعب الفلسطيني !
بريطانيا , السبب الأول في وقوع هذه المأساة المزمنة !!
فهل ننتظر العدل من إحدى جامعاتها ؟
ولا حول ولا قوة الا بالله
التاريخ تكتب بدون همزة، واذا اضيفت الهمزة فستكون للتعبير عن ربط حدث معين بتاريخ معين، اي عندما يتم الحديث عن امر أُرخ وتم تأريخه. اما التاريخ، وهو حركة الاحداث في الماضي، فيكتب دون همزة. والله المستعان.
*بدون شك كل من يدعم الكيان الصهيوني المجرم الهمجي أعمى البصر والبصيرة
ويبتعد عن طريق الحق والخير والسلام.
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
كان لدى دولة الاحتلال فرصة ذهبية للانخراط في السلام مع الدول العربية والتعايش مع الجيران العرب إلى الأبد. ما تم الان من إبادة بشرية ممنهجة للشعب الفلسطيني على يد الاحتلال الاسرائلي اغلق الباب على السلام مع العرب لعقود امام دولة إسرائيل وزاد من عزلتها.
لقد تم طرد تايوان من نظام الأمم المتحدة، وكانت تملك حق النقض/الفيتو، بسبب طلب من الجزائر لإنصاف (الصين) في سياق تغيير إقتصاد الذهب دولار إلى إقتصاد البترودولار في سبعينات القرن الماضي،
فهل حل (القضية) في عام 2024 من خلال (مناظرة)، أم من خلال طلب (إلغاء عضوية) الكيان الصهيوني، في نظام الأمم المتحدة، بعد صدور أمر إلقاء قبض على (نتنياهو وغالانت)؟!
يا مُثقَّفي جريدة القدس العربي البريطانية، بالذات، تعليقاً على عنوان (مناظرة أكسفورد وأبارتيد الاحتلال: الإبادة على المحك) https://www.alquds.co.uk/?p=3427153
لأن م سمير الخزرجي، (الظلم) هو سبب نجاح (داعش) في العراق وسوريا، يوم 9/6/2014،
أوقف (الظلم) في إدارة وحوكمة (سوريا)،
لأن ما الفرق بين حزب البعث في (العراق)، عنه في (سوريا)، لماذا هناك ثقافة تبرير إلى دعم القوات الأجنبية (أصلا)؟!🤭🤣🫣
الغباء عندك، في كيفية إختيار زاوية الرؤية، عند أهل (ثقافة الأنا)، من (آل البيت) أو (شعب الرّب المُختار) في أي دولة، ولأي سلطة إدارة وحوكمة في التبرير إلى التعاون مع الأمريكان أو (كارفور) أو من يعمل على تسريع عودة (المهدي/المسيح) المُنتظر،
عند إصدار شهادة ميلاد (الكيان الصهيوني) دون حتى تحقيق شروط العضوية بكتابة دستور وتحديد حدود (الدولة)، أو الآن في عام 2024،
ولذلك أشكر مأمون عباس الدوري على مثل صياغة تعبير:
الحمدلله الذي جعل (الواعي) بين (السكران) و(الحشاش)، كمسؤولي محاضرة جامعة الملك سعود🤭🤣🫣
فهي مثال رائع لتوضيح معنى ذكاء خفة دم أي إنسان، في تلطيف أجواء البداية في أي أمر جماعي، يمثل جمال التواصل من خلال مفاهيم حكمة أسلوب تعامل ثقافة النحن، كأسرة إنسانية، بدل مُحدّدات فلسفة أسلوب تعامل (ثقافة الأنا)، التي تمثل بيروقراطية النظام الديمقراطي في نظام الأمم المتحدة،
كما تلاحظ في طريقة صياغة ما كُتِب تحت عنوان («واحة الديمقراطية» الإسرائيلية وإعلام دولة الموز) https://www.alquds.co.uk/?p=3426765
أو ما كُتِب تحت صياغة عنوان (ما حقيقة الاشتباك الدبلوماسي والسياسي الفرنسي الإسرائيلي؟) https://www.alquds.co.uk/?p=3426902
لأن من وجهة نظري على أرض الواقع سبب (الظلم) على (أهل فلسطين) بل وحتى (أفغانستان) وبقية دول شبه القارة الهندية، بدأ عندما كانت (الدولة العثمانية) تُمثّل الرجل المريض في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20،
أدوات دولة الحداثة أو بيروقراطية النظام الديمقراطي في الأمم المتحدة، هي سبب كل (الظلم) أو التعدي أو التّحرّش أو الإستفزاز من خلال حق إصدار لغة قانون التأميم (السرقة القانونية) على الأوقاف أولاً، والتي كانت تمثل مفهوم (إقتصاد تقديم الخدمات) في (الدولة)، ثم الأملاك والحقوق لأي أسرة عندما يغيب أي أحد، لزيادة الإيرادات إلى دولة (العالة/الموظف) المسؤول عن الإدارة والحوكمة وفرض الأمن/الهيبة/القضاء/العسكر/البلطجة أو الرعب (الإرهاب)،
حتى لا يثور أو يمنع السرقة (القانونية)،
السؤال الآن، لماذا نجح أهل أفغانستان، في طرد الإنجليز أولاً
ثم طرد الإتحاد السوفييتي،
وأخيراً طرد الناتو (أمريكا) بعد إحتلال (أفغانستان) بسبب ما حصل يوم 11/9/2001، وعودة (طالبان) بالذات إلى الحكم، وأثبتت نجاحها الإقتصادي في تحسين جودة وكفاءة سعر (العملة) مقارنة مع قيمة عملة (تركيا) أو (مصر)، خلال نفس الفترة، رغم المقاطعة وسرقة أموال البنك المركزي؟!
أنا لم أجد غير (اللويا جرگا)، والتي هي وترجمة (الأرشيف العثماني) ستكون الأدوات في مشروع تأسيس دولة أعمال ومقاولات سوق صالح (الحلال) لإبدال تسويق Business ثقافة الماكدونالد (البقر غير الحلال) إلى تسويق Business ثقافة جملكو (الحلال)،
في إصلاح النظام والدولة للتخلص من الغش/الفساد أو سوء الخدمات التي كان السبب فيها (الرشوة) أو (المال السياسي) أو سوء إدارة وحوكمة حق ترسية أي مقاولة، لتنفيذ أي حاجة،
أي إصلاح، ما حصل من أخطاء، تجهيز مقاولات حاجة (جائحة كورونا) على سبيل المثال، والتي أدّت إلى (موت الملايين)، بسبب سوء إدارة وحوكمة الدولة (الهند) من جهة و (WHO) من جانب نظام الأمم المتحدة، على أرض الواقع.😉😉
🤑🙈🙉🙊📟📓✒️🇺🇳
اعتقد بأهمية هذه المناظرات إذ انها تنشر الوعي.
نورمان فنكلستن شخصيه عظيمه لكنه يغوص احيانا في قضايا مطوله ممله لاضرورة لها مما تضيع القضيه.
لا أدري هل يمكن مشاهدة المناظره بصوره حيه.