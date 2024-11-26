مناظرة أكسفورد وأبارتيد الاحتلال: الإبادة على المحك

جامعة أكسفورد البريطانية العريقة تشهد الساعة 20:30 مساء يوم غد 28 تشرين الثاني/ نوفمبر حدثاً استثنائياً يمكن وصفه بالتاريخي، على صعيد القضية الفلسطينية وتطبيق القانون الدولي، ثم على أصعدة أخرى أكاديمية وفكرية وسياسية ذات ارتباط وثيق بتوطيد حريات التعبير والسجال المفتوح المتحرر من المحظورات الحكومية والأمنية وتأثيرات مجموعات الضغط المناصرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

فبعد سنة ونيف من شروع دولة الاحتلال في حرب إبادة مفتوحة ضد قطاع غزة، وارتكاب المجازر بحق آلاف المدنيين، وقصف المشافي ومواقع اللجوء والمدارس والمخيمات، استقرت جمعية «اتحاد أكسفورد» على عقد مناظرة علنية تنتهي بتصويت طلاب جامعة أكسفورد الأعضاء في الجمعية على إقرار أو رفض الخلاصة التالية: «هذا المجلس يؤمن بأنّ إسرائيل دولة أبارتيد مسؤولة عن إبادة جماعية».

والمناظرة سوف تشهد سجالاً بين مجادلين مؤيدين للخلاصة ومؤيدين للحقوق الفلسطينية بينهم الكاتب الأمريكي اليهودي نورمان فنكلستين، والناشط والكاتب الأمريكي الإسرائيلي ميكو بيليد والكاتبة الفلسطينية الأمريكية سوزان أبو الهوا والناشط الفلسطيني محمد الكرد مقابل مدافعين ينكرونها ويتمسكون بتبرئة الاحتلال من التوصيفين معاً بينهم المحامية البريطانية نتاشا هوسدورف والصحافي في قناة آي 24 جوناثان ساسيردوتي، هذه المناظرة سوف تكفل تحويل المجلس إلى ما يشبه قاعة محاكمة.

وجاء في حيثيات التمهيد للمناظرة أنه بعد مرور أكثر من 75 سنة يظل «النزاع الإسرائيلي ــ الفلسطيني» مفتقراً إلى الحل، ونقاد إسرائيل يتهمونها باستخدام تكتيكات عسكرية تستهدف المدنيين والبنى التحتية وتبلغ شأو التطهير العرقي، بينما يبرر آخرون هذه التكتيكات بوصفها دفاعاً مشروعاً عن النفس. والعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والهجمات على لبنان، والتوسع الاستيطاني المتواصل، فاقمت التوترات. والسجال يتواصل حول ما إذا كانت أفعال إسرائيل، في ضوء تقارير الأمم المتحدة وقرارات محكمة العدل الدولية، ترقى إلى مستوى الأبارتيد أو الإبادة».

وبالطبع سارعت مجموعات الضغط الصهيونية في بريطانيا والولايات المتحدة إلى شن حملة شعواء ضد المناظرة، ودعت «جميع أصحاب الضمائر» من أصدقاء الاحتلال إلى مقاطعتها، بذرائع شتى لم تغب عنها الفزاعة الشهيرة حول العداء للسامية، وانطوت كذلك على التشكيك في مصداقية الجهة صاحبة المبادرة. وهذا رغم أن عمر «اتحاد أكسفورد» يعود إلى سنة 1822، ومشهود له بتنظيم مناظرات رفيعة المستوى وفائقة الأهمية، شارك فيها طيف واسع من العلماء والمفكرين والساسة والنشطاء وأهل الآداب والفنون. وإذا كانت اللائحة تبدأ من أمثال تشرشل ونيكسون وريغان وكلنتون وياسر عرفات، فإنها تمرّ بأمثال مالكولم X والدالاي لاما ودزموند توتو، ولا تنتهي عند أينشتاين والأمّ تيريزا وزها حديد ومارادونا.

كذلك سبق لمجموعات الضغط ذاتها أن هللت ورحبت بما توصلت إليه مناظرة سابقة داخل قاعة الاتحاد ذاته سنة 2015، فاز فيها المحامي الأمريكي اليهودي الشهير ألن درشوفتز بصدد خلاصة تقول إن حركة مقاطعة إسرائيل خاطئة. وإذا كانت هذه السطور تتمنى كل التوفيق للمناظرين في صف الحق الفلسطيني، فإن أسباب سخط أنصار الاحتلال مفهومة تماماً ولا تقبل التورية أو التمويه، في ضوء المناخات الراهنة التي يعيشها ساسة الاحتلال بعد إصدار الجنائية الدولية مذكرتَي التوقيف بحق بنيامين نتنياهو ووزير حربه المقال يوآف غالانت.