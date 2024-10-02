المرشحان لمنصب نائب الرئيس الأمريكي يشتبكان في مناظرة تاريخية حول كل القضايا ولكنهما يتفقان على حماية إسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: تواجه السيناتور الجمهوري عن ولاية أوهايو، جيه دي فانس (40 عاماً)، وحاكم ولاية مينيسوتا تيم والز( 60 عاما) مساء الثلاثاء (بالتوقيت المحلي) في مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس – وهي المرة الأولى التي يلتقيان فيها شخصيًا.

وبدأ الحدث، الذي استضافته شبكة “سي بي إس نيوز” في نيويورك بدون جمهور في الاستديو في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وركز السؤال الأول على الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط ، حيث أعرب كلا المرشحين عن دعمهما لإسرائيل بينما اختلفا حول كيفية تعامل الولايات المتحدة مع إيران.

وتشير استطلاعات الرأي باستمرار إلى سباق رئاسي متقارب بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس في ولايات رئيسية متأرجحة قبل شهر واحد فقط من يوم الانتخاب.

وعندما سئل فانس عن تعهد ترامب بتنفيذ أكبر عمليات ترحيل جماعي للمهاجرين في التاريخ، تجنب الإجابة عن أساس السؤال، الذي كان يتعلق بكيفية تنفيذ إدارة ترامب المستقبلية لمثل هذه الخطة.

وقال فانس قبل أن ينتقد هاريس لأنها “قالت إنها تريد التراجع عن جميع سياسات دونالد ترامب الحدودية”، “قبل أن نتحدث عن الترحيل، يتعين علينا وقف النزيف”.

ثم ألقى السيناتور عن ولاية أوهايو باللوم على هاريس في أزمة الفنتانيل والمخدرات غير المشروعة القادمة عبر الحدود.

وقال: “أود أن أطلب من مواطني الولايات المتحدة أن يتذكروا عندما تولت هاريس منصبها أنها ستفعل هذا. إن القيادة الحقيقية ستكون في القول: “هل تعلمون؟ لقد أخطأت. سوف نعود إلى سياسات دونالد ترامب الحدودية”. أتمنى أن تفعل ذلك. سيكون ذلك مفيدا لنا جميعا”، وانتهى كلامه دون أن يتطرق إلى الكيفية التي سينفذ بها ترامب خطته لترحيل الملايين.

وخلال مناقشة حول تغير المناخ، انتقد والز اجتماع ترامب مع المسؤولين التنفيذيين لشركات النفط.

وقال والز “إن وصف الأمر بأنه خدعة وأخذ المسؤولين التنفيذيين لشركة النفط إلى مار إيه لاغو والقول لهم: أعطوني المال لحملتي، وسأسمح لكم بفعل ما تريدون، يمكننا أن نكون أكثر ذكاءً في هذا الشأن، وسياسة الطاقة الشاملة هي بالضبط ما تفعله، وهي خلق هذه الوظائف هنا”.

ويبدو أن والز كان يشير إلى رؤساء شركات النفط الذين حضروا حفل عشاء لجمع التبرعات لصالح ترامب في منتجع ” مار إيه لاغو”.

وذكر تقرير لصحيفة واشنطن بوست أن ترامب قال خلال العشاء إنه سيعمل على إلغاء العديد من القواعد البيئية التي وضعها بايدن واقترح أن يجمع الرؤساء التنفيذيون مليار دولار لحملته الانتخابية.