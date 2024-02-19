منافس بايدن الديمقراطي يقول إنه “سئم من موت الأطفال” في غزة وسيعترف بالدولة الفلسطينية إذا تم انتخابه

واشنطن- “القدس العربي”: قال النائب دين فيليبس من ولاية مينيسوتا، الذي ينافس الرئيس جو بايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، في مقابلة أجريت معه مؤخرًا على شبكة البث الصوتي (بودكاست) إنه يشعر بالاشمئزاز من الخسائر في الأرواح في غزة. وألقى باللوم على بايدن لفشله في منع الأزمة وحل الصراع.
وأضاف فيليبس، وهو يهودي، في حوار مطول حول الحرب على غزة في برنامج ” باد فيث” الذي تم نشره على الإنترنت يوم الخميس الماضي. “لا أستطيع تحمل ما أراه”، حسبما ذكر الموقع الأمريكي اليهودي “فورورد”.
وقال: “هذه هي أكثر الصور المفجعة والمرعبة والمثيرة للاشمئزاز التي رأيتها في حياتي.”
وتتناقض تصريحات فيليبس الأخيرة مع موقفه المشين بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة إذ لم ينتقد حملة القصف الإسرائيلية أو غزو غزة.
ويتمتع فيليبس بسجل ثابت في التصويت لصالح المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.
ويتزايد الضغط على بايدن من الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي منذ أشهر. كما ارتفع التضامن مع الفلسطينيين ـ وخاصة بين الديمقراطيين الشباب والأشخاص من غير البيض ـ مع ارتفاع عدد الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة.
ويقال إن إدارة بايدن تدرس الاعتراف بإقامة دولة فلسطينية بعد إطلاق سراح المحتجزين وانتهاء الحرب، ولكن العديد من المراقبين قالوا إنها مجرد تسريبات مخادعة كما أن الحكومة الإسرائيلية أكدت مراراً بأنها لت تعترف بدولة فلسطينية.
وقال فيليبس إن بايدن يتقاسم اللوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.
وأضاف ” ثق تماماً، بأنني سئمت من ذلك”. “أنا لن أتسامح مع ذلك. ولم أعد جزءًا من نظام يكافئ الأشخاص الذين يريدون البقاء إلى الأبد ويضعون مصالحهم الذاتية فوق مصلحتنا الجماعية”.
وقال فيليبس إنه سيعترف من جانب واحد بدولة فلسطين إذا انتخب رئيسا.
وأضاف: “إنني أتصور قيام دولة فلسطينية يعيش فيها شعب يهودي، تماماً كما توجد دولة يهودية يعيش فيها فلسطينيون مسلمون”.
يعترف والا مايعرف
معاهدة اوسلو أصبحت حبر على ورق
والصهاينه المحتلين لفلسطين لايردعهم الا القوه
وفلسطين تتحرر مثلما تحررت من قبل
كلها مراوغة وانتهاز للفرص بعدما سئم الناس من بايدن، وبعدما بدأ يفقد قدراته العقلية.
الحزبان في خدمة الصهيونية.
اما الدولة فهي مفصلة حسب القياس الصهيوني لأن الولاء للصهيونية هو الطريق الى البيت الأبيض؛ فلا نعول على المخادعين.
” الكلام ما عليه كروة” بما معناه يريد أن يسمع المسلمين ما يريدون سماعه لكسب أصواتهم بالانتخابات لممثل الحزب الديمقراطي. لا ننسى ماضي هذاالنائب في مساندة إسرائيل واصله اليهودي. لذا لن ننخدع بهذا الكلام المعسول او كما يقول المثل الأمريكي “لا أسقط في فخاخ العاهرات” والحليم تكفيه الاشارة
كلام منطقي مع شيء من صحوة الضمير…لن يتحقق لانه لن يفوز فالمال الصهيوني سيبذل بسخاء في هذه السنة الانتخابية. كل له ثمن لأنهم ليسوا رجالا بالموهوب القيمي التاريخي.
يبحث عن مصالحه وكما ان الكل اصبح محترف في التمثيل فلماذا لا يمثل كغيره
مناورة انتخابية مفضوحة…
بسم الله الرحمن الرحيم. حتى لو جاء رئيس امريكي يتمتع بأخلاق الملاكم محمد علي كلاي – رحمه الله- يجب أن نعتمد على انفسنا في تحرير الأراضي المقدسة.
لاتكتب في اسم محمد علي الملاكم
كلمة كلاي حارب لينحو كلاي من لقبه
وكان يقول ان كلاي اسم العبوديه
وله مبارزه 15 جوله يصفع خصمه
ويرغمه بعدم ذكر كلاي
رحمه الله
المقاومه الفلسطينيه
يحاربها الصهاينه واذنابهم
ويلصقون بها صفة الارهاب
وهي عنوان الحريه وليس الارهاب
القوه هي الحق والحق مع القوه
هو لم يتخل او يكن له اشكال مع لقب كلاي و إنما غير اسمه الاول “كاسيوس” إلى محمد علي ،و بقي اللقب كما هو
و الاشكالية مع ذلك الملاكم او مع آخرين لم تكن في ذكرهم اللقب وانما اصرارهم على ذكر اسم ” كاسيوس ” الذي اعتبره هو اسم يشير إلى العبودية و قد تحرر منه بدخوله الاسلام
و العلة ليست في الاسم بحد ذاته و إنما في رمزيته.
نعم هو كان يعرف نفسه بأسم ” محمد علي” لكن لم يكن لديه اعتراض على ذكر لقب ” كلاي” مضافا إلى اسمه الإسلامي الجديد و إنما على ذكر اسمه الاول ” كاسيوس” كما ذكرنا الذي يشير إلى العبودية تحديدا.
لا تصدقوا
اذا صدق فإن الجملة تفتقد إلى اللباقة و الحصافة
ماذا يعني ان يسأم الانسان من قتل اطفال ؟!
و كأنه يعطي انطباع ان قتل الأطفال في البداية لا يجلب السأم ،لكن استمراره يصبح مملاً
اي كأن الاعتراض ليس على المبدأ و إنما على الكم و الاستمرارية !
ان كان صادقا فقد جانبه التوفيق في التعبير و ان كان مدعيا و راكبا لموجة الاكثرية المناهضة لاستمرار الحرب الهمجية على غزة ، فتلك مصيبة اعظم
دوله يهوديه يعيشون بها مسلمون هذا ضد تعاليم التوراه بأن يكون لليهود دوله…اليهوديه المحترمه ديانه وليس تسعي لتكوين دوله..
والكون واجمع ىلنا جميعاً كبشر وغداً راحلون…ف دولتي هي الكون .. وغداً راحل…
نعم للسلام والانصاف والمحبه والتعاون والحوار. ونستطيع العيش بدون حدود الذي صنعها الإنسان بسبب حماقته