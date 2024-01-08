سياسة | دولي

“منافق وكذاب وممثل مثير للاشمئزاز”.. تصريحات بلينكن بشأن مأساة الصحافي وائل الدحدوح تثير السخط على مواقع التواصل- (فيديوهات)

8 - يناير - 2024

حجم الخط
24

واشنطن- الدوحة : قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الأحد، فيما يتعلق بالمأساة التي يواجهها الصحافي الفلسطيني وائل الدحدوح، الذي فقد نجلا آخر في العدوان الإسرائيلي على غزة، الأحد، إنه يواجه مأساة لا يمكن تخيلها.

وأضاف بلينكن” أشعر بالأسف الشديد على الخسارة التي لا يمكن تخيلها، أنا أب وأتخيل الفظائع التي يواجهها وائل الدحدوح، ليست مرة واحدة ولكن مرتين الآن، هذه مأساة لا يمكن تخيلها”.

وقوبلت تصريحات بلينكن بالسخرية الممزوجة بالغضب والسخط على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءلت الناشطة سناء سعيد على موقع تويتر ” ما الذي يعتذر عنه…؟ دماء عائلة دحدوح وكل فلسطيني على يد بلينكن. شخصية حمقاء لا تستحق سوى الاشمئزاز والعار لدورها في الإبادة الجماعية للفلسطينيين”.

وكتب معلق تحت اسم “شامي” تعليقاً على مقطع فيديو لتصريحات بلينكن  “هذا الرجل يكذب وهو ينظر لعيوننا، القانون الدولى، الإنسانية، حرية التعبير، كلها شعارات كذابه يتغني به الغرب ولكن ما نراه اليوم فى غزه يفضحهم ويظهر حقيقتهم القذره”، وقال آخر:” كيف يمكن أن يتأسف المجرم وهو يدعم بالقتل، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وكتب ثالث ” يقتلون الميت ويمشون في جنازته”.

ووصف معلقون بلينكن بأنه “ممثل مثير للاشمئزاز”.

واتفق الغالبية من المعلقين على أن تصريحات بلينكن هي “قمة في النفاق” ونموذج لدموع التماسيح.

وقام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارات في الشرق الأوسط، الأحد، حذر خلالها من أن الصراع في غزة قد ينتشر في أنحاء المنطقة إذا لم يتم بذل جهود سلام منسقة، ولكن بلينكن لم يطالب حتى الآن بوقف إطلاق النار في غزة، كما أنه قدم دعماً سياسياً للاحتلال الإسرائيلي وصل إلى حد الموافقة على إرسال مساعدات إلى إسرائيل عبر وزارة الخارجية بدون العودة إلى الكونغرس.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول ابو نواس من العراق:
    يناير 8, 2024 الساعة 10:20 ص

    لديهم خطة ستراتيجية متكاملة الاطراف ويقومون بتطبيقها..لهم صقور ستراتيجين من يخطط وهم ينفذون..هولاء ناس مأموريين من بايدن إلى أصغر موظف بادارته.

    رد
  2. يقول حنظلة الفلسطيني:
    يناير 8, 2024 الساعة 10:44 ص

    دموع التماسيح
    لم ينبس ولو بكلمة إدانة واحدة من شيرين ابو عاقلة. إ
    إلى الدحدوح. والكثيرين
    هل تذكرون. محمد الدرة. واستشهاده
    كان تعليق البرايت وزيرة خارجية امريكا أنذاك
    هذا الطفل كان عليه في هذا الوقت ان يكون في المدرسة!!!!!!!!!!

    رد
  3. يقول أحمد:
    يناير 8, 2024 الساعة 1:15 م

    الغريب أنه بأ بالحديث عما جرى فى 7 أكتوبر ثم نقل على المساعدات وإنتشار الجوع فى غزة .. وضرورة تحرير الأسرى !!! ولم يتحدث عن المجازر اليومية ولا عن توقف إطلاق النار !!!!!
    ورغم أنه يهودى من أصل أوكرانى لكم يتمنى من بوتين وروسيا بأن تتوقف بإطلاق النار على أوكرانيا ??!!

    رد
  4. يقول ابو ابراهيم:
    يناير 8, 2024 الساعة 7:41 م

    (لا تنظر الى دموع عينيه ولكن انظر الى فعل يديه )

    رد
1 2 3

أخبار ذات صلة

بلينكن أبلغ الإسرائيليين باستحالة القضاء على “حماس” كليا
10 - يناير - 2024
مظاهرة في رام الله احتجاجا على زيارة بلينكن وموقف واشنطن من العدوان على غزة- (فيديو)
10 - يناير - 2024
لأول مرة منذ حرب غزة.. قمة أردنية مصرية فلسطينية في العقبة- (تدوينة)
10 - يناير - 2024
حماس: مواقف واشنطن من محاكمة إسرائيل “استخفاف” بالقانون الدولي
10 - يناير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية