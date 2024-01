“منافق وكذاب وممثل مثير للاشمئزاز”.. تصريحات بلينكن بشأن مأساة الصحافي وائل الدحدوح تثير السخط على مواقع التواصل- (فيديوهات)

واشنطن- الدوحة : قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم الأحد، فيما يتعلق بالمأساة التي يواجهها الصحافي الفلسطيني وائل الدحدوح، الذي فقد نجلا آخر في العدوان الإسرائيلي على غزة، الأحد، إنه يواجه مأساة لا يمكن تخيلها.

وأضاف بلينكن” أشعر بالأسف الشديد على الخسارة التي لا يمكن تخيلها، أنا أب وأتخيل الفظائع التي يواجهها وائل الدحدوح، ليست مرة واحدة ولكن مرتين الآن، هذه مأساة لا يمكن تخيلها”.

وقوبلت تصريحات بلينكن بالسخرية الممزوجة بالغضب والسخط على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءلت الناشطة سناء سعيد على موقع تويتر ” ما الذي يعتذر عنه…؟ دماء عائلة دحدوح وكل فلسطيني على يد بلينكن. شخصية حمقاء لا تستحق سوى الاشمئزاز والعار لدورها في الإبادة الجماعية للفلسطينيين”.

وكتب معلق تحت اسم “شامي” تعليقاً على مقطع فيديو لتصريحات بلينكن “هذا الرجل يكذب وهو ينظر لعيوننا، القانون الدولى، الإنسانية، حرية التعبير، كلها شعارات كذابه يتغني به الغرب ولكن ما نراه اليوم فى غزه يفضحهم ويظهر حقيقتهم القذره”، وقال آخر:” كيف يمكن أن يتأسف المجرم وهو يدعم بالقتل، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

What’s he apologizing for…?

The blood of Dahdouh’s family and every Palestinian is on Blinken’s hands. An asinine figure who deserves nothing but revulsion & shame for his role in the genocide of Palestinians. https://t.co/JGDaqatApd

— Sana Saeed (@SanaSaeed) January 7, 2024