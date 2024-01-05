سياسة | دولي

مناهضون للملكية يدعون شرطة لندن للتحقيق بشأن الأمير أندرو في قضية إبستين

5 - يناير - 2024

الأمير أندرو، بعد قداس عيد الميلاد التقليدي للعائلة المالكة في كنيسة القديسة مريم المجدلية في ساندرينجهام بشرق إنجلترا، في 25 ديسمبر 2023- ا ف ب

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لندن: حثّت جماعة “ريبابليك” البريطانية المناهضة للملكية، الخميس، شرطة لندن على التحقيق مع الأمير أندرو، الذي ورد اسمه في وثيقة قضائية أمريكية تتضمن قائمة بأسماء أشخاص ربطتهم صلات بجيفري إبستين.

وأعلنت “ريبابليك”، على منصة إكس: “لقد قدمنا للتو بلاغاً عن أندرو إلى الشرطة”.

وأضافت: “الوثيقة واضحة للغاية، بأنّ شخصاً ما أُجبر أثناء وجوده في لندن على إقامة علاقات جنسية مع أندرو عندما كان قاصراً”، في إشارة إلى اتهامات نفاها الأمير، البالغ 63 عاماً، باستمرار.

وتوصل شقيق الملك تشارلز الثالث إلى اتفاق ودّي، في شباط/فبراير 2022، مع فيرجينيا جوفري (40 عاماً)، التي اتهمته بالاعتداء عليها جنسياً، عام 2001، عندما كان عمرها 17 عاماً.

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، الخميس، لم ترد شرطة لندن على الفور.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021، أعلنت الشرطة في العاصمة البريطانية أنها لن تتخذ أي إجراء بعد مراجعة الاتهامات الموجهة ضد الأمير أندرو، والتي أثيرت في سياق الإجراءات المدنية الأمريكية.

وكانت قد قررت أيضاً عدم اتخاذ أي إجراء بعد اتهامات نقلتها القناة الرابعة البريطانية، بالاتجار وسوء معاملة نساء وفتيات قاصرات استهدفت البريطانية غيلاين ماكسويل.

وتمضي صديقة جيفري إبستين السابقة عقوبة بالسجن عشرين عاماً في الولايات المتحدة، منذ عام 2022، بتهمة الاتجار الجنسي بقصّر لحساب إبستين، الذي انتحر في آب/أغسطس 2019 في زنزانته في نيويورك.

وانسحب الأمير أندرو من الحياة العامة، بعد مقابلة أجراها مع “بي بي سي” أثارت فضيحة، بسبب عدم إبدائه أي تعاطف مع ضحايا إبستين، وبات محروماً من أي دور رسمي، ولم يعد بإمكانه استخدام لقب صاحب السمو الملكي.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 5, 2024 الساعة 1:19 م

    ملكية بغيضة مقيتة عنصرية جدا جدا والدليل ما فعلوه بميغان ميركل زوجة هاري 🤔

    رد

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