مناهضون للملكية يدعون شرطة لندن للتحقيق بشأن الأمير أندرو في قضية إبستين

لندن: حثّت جماعة “ريبابليك” البريطانية المناهضة للملكية، الخميس، شرطة لندن على التحقيق مع الأمير أندرو، الذي ورد اسمه في وثيقة قضائية أمريكية تتضمن قائمة بأسماء أشخاص ربطتهم صلات بجيفري إبستين.

وأعلنت “ريبابليك”، على منصة إكس: “لقد قدمنا للتو بلاغاً عن أندرو إلى الشرطة”.

وأضافت: “الوثيقة واضحة للغاية، بأنّ شخصاً ما أُجبر أثناء وجوده في لندن على إقامة علاقات جنسية مع أندرو عندما كان قاصراً”، في إشارة إلى اتهامات نفاها الأمير، البالغ 63 عاماً، باستمرار.

The head of an anti-monarchy group contacted the Met and called for King Charles to comment publicly on newly released records that… pic.twitter.com/VpBS80aIgU

وتوصل شقيق الملك تشارلز الثالث إلى اتفاق ودّي، في شباط/فبراير 2022، مع فيرجينيا جوفري (40 عاماً)، التي اتهمته بالاعتداء عليها جنسياً، عام 2001، عندما كان عمرها 17 عاماً.

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، الخميس، لم ترد شرطة لندن على الفور.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021، أعلنت الشرطة في العاصمة البريطانية أنها لن تتخذ أي إجراء بعد مراجعة الاتهامات الموجهة ضد الأمير أندرو، والتي أثيرت في سياق الإجراءات المدنية الأمريكية.

'It is no surprise they have reported Prince Andrew publicly and loudly to the police.'@CameronDLWalker reacts to anti-monarchy group, Republic, reporting Prince Andrew to the police and explains who the group are to @MartinDaubney. pic.twitter.com/enOrFnmGTS

— GB News (@GBNEWS) January 4, 2024