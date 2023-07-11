مناورة تحاكي تعرض وسط إسرائيل لصواريخ المقاومة.. وأعداد كبيرة من مستوطني غلاف غزة يطلبون الدعم النفسي 

غزة- “القدس العربي”:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مناورة عسكرية، في إحدى المناطق القريبة من مدينة تل أبيب، تحاكي سقوط صواريخ تطلقها المقاومة الفلسطينية.

وذكر جيش الاحتلال أن المناورة مخصصة لمنقطة ريشون لتسيون، قرب تل أبيب.

وتعد ريشون لتسيون رابع مدن إسرائيل من حيث عدد السكان. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن المناورة مخصصة لتفعيل صفارات الإنذار، للتحذير من تعرض المدينة لصواريخ وقذائف.

وتأتي المناورات ضمن استعدادات جيش الاحتلال، لاحتماليات وقوع تطورات ميدانية، قد تفجر موجة جديدة من التصعيد العسكري أو تنفيذ دولة الاحتلال حربا جديدة ضد غزة.

وفي سياق قريب، كانت تقارير عبرية ذكرت أن هناك طلبا متزايدا من المستوطنين القاطنين في المستوطنات القريبة من حدود غزة، لطلب الدعم النفسي.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن هناك قفزة هائلة في عدد المستوطنين القاطنين بمستوطنة سيديروت القريبة من حدود شمال القطاع، والمستوطنات القريبة، الذين يرتادون مراكز الدعم النفسي، بعد شهرين من عملية “الدرع والسهم” التي نفذها جيش الاحتلال ضد غزة.

وذكرت الصحيفة أن هذه المراكز تقدم الدعم العاطفي والنفسي أثناء الحروب والمعارك وتعتني بحالات الصدمة المستمرة.

وأشارت إلى أنه تمت الملاحظة في مراكز الدعم النفسي، وجود موجة الإحالات من ضحايا القلق والتي بلغت ذروتها في هذا الوقت، حيث أثبتت التجارب السابقة أن الحالات تصل لأعداد كبيرة في الأشهر التي تلي أي عملية عسكرية.

وأوضحت الصحيفة، أنه وعلى الرغم من الطلب الكبير على المساعدة النفسية خاصة بين العائلات الشابة والأطفال، إلا أن الميزانية لا يتم تعديلها، حيث يوجد نقص كبير في المعالجين وساعات العلاج.

وأشارت إلى أنه في الأسبوع الماضي، جرت مناقشة حول موضوع مراكز الدعم النفسي في لجنة الصحة في “الكنيست”، حيث حذر رؤساء السلطات المحلية في مستوطنات غلاف غزة والضفة الغربية من أن ميزانية هذه المراكز آخذة في النفاد.

وخلال المداولات، قال رئيس مجلس “سدوت النقب” الإقليمي تامير عيدان “إن مراكز الصمود تتعرض لضغط كبير، وحالات ما بعد الصدمة قد ازدادت مؤخرا بنسبة 60%”.

وفي سياق قريب أيضا، كشف النقاب عن توجه جيش الاحتلال لإغلاق سريّتين عسكريتين تم تخصيصها للجنود “الحريديم” (المتدينين)، بسبب انخفاض عدد المجندين وتسربهم من الخدمة.

ويدور الحديث حاليا عن إغلاق سرية “تومر” الحريدية في لواء “جفعاتي” بسبب العدد القليل جدا من المجندين، واستمرار تراجع إقبال الجمهور الحريدي عليها.

ويدور الحديث أنه في دورة التجنيد الأخيرة، التحق 25 جنديا من “الحريديم” فقط بالسرية المذكورة التي تنشط في الضفة الغربية، وهو عدد أقل بكثير من الهدف الذي سبق وأعلنه الجيش الإسرائيلي.

كما يبحث جيش الاحتلال أيضا إمكانية إغلاق سرية “حيتس” التابعة للواء المظليين، المخصصة للجنود “الحريديم”، لأسباب تتعلق بعدم تحقيق أهداف التجنيد.