سياسة | دولي

مناورة مشتركة بين واشنطن وسول وطوكيو جنوب شبه الجزيرة الكورية

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

سول: قال مسؤولون إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أجرت مناورة دفاع صاروخي ثلاثية في المياه الدولية جنوب شبه الجزيرة الكورية الثلاثاء ردا على إطلاق كوريا الشمالية المزعوم لصاروخ فضائي الأسبوع الماضي.

وجرت المناورات جنوب جزيرة جيجو جنوبي البلاد بعد أن فشلت محاولة بيونغ يانغ إطلاق صاروخها تشوليما-1، الذي يحمل ما زعمت أنه قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري، يوم الخميس الماضي، وهو ثاني فشل لها هذا العام، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت البحرية الكورية الجنوبية إن التدريبات جرت ردا على التهديدات النووية والصاروخية المتقدمة لكوريا الشمالية، بما في ذلك إطلاق كوريا الشمالية للصاروخ الأسبوع الماضي، والذي وصفته بأنه انتهاك “واضح” لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر على البلاد أي عمليات إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

كما اختبرت المناورات أنظمة تبادل المعلومات الخاصة بهم كجزء من الجهود المبذولة لتشغيل نظام لتبادل بيانات التحذير من الصواريخ الكورية الشمالية في الوقت الفعلي بين الدول الثلاث بحلول نهاية هذا العام كما أكد قادتها في قمة عقدت في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت آخر مرة أجرت فيها الدول الثلاث مثل هذه المناورات للدفاع الصاروخي في تموز/ يوليو الماضي.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

واشنطن توافق على بيع محتمل لصواريخ جو-أرض إلى اليابان
منذ 4 ساعات
زعيم كوريا الشمالية يدعو لتعزيز القوات البحرية
منذ 6 ساعات
كوريا الشمالية تنتقد دولا أوروبية لإرسالها طائرات إف-16 إلى أوكرانيا
28 - أغسطس - 2023
الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تتبادلان الاتهامات في الأمم المتحدة
26 - أغسطس - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية