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منة شلبي تتحدث عن سوء اختياراتها العاطفية- (فيديو)

16 - نوفمبر - 2024

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“القدس العربي”: حلّت النجمة منة شلبي ضيفة على قناة Gossips، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” حيث تحدثت عن دورها في أحدث أعمالها السينمائية “الهوى سلطان”، ومفهوم الصداقة وتجربتها في اختياراتها العاطفية.

قالت منة: “الصداقة حاجة بحبها أوي، في معارف وفي زمايل وفي أصدقاء، وأقرب مرتبة لقلبي الأصدقاء”.

أضافت: “ممكن آخد صاحبي على عيبه، لكن لو العيب بيضره أحاول أفهمه، وصحابي بيشبهوني بالشجرة وبيقولوا إني بضلل عليهم وبحتويهم زي الشجرة”، بحسب مجلة لها.

وعن مواصفات الأصدقاء المقربين بالنسبة لها قالت: “ناس صادقة مش أشرار، وطيبين وجدعان وعندهم أصل في أخلاقهم، ودمهم خفيف طبعًا”.

تابعت: “ممكن أقطع مع أقرب صديق لما يخون ثقتي، الخيانة بالنسبة لي شيء مش مقبول، ولو حد من صحابي وقع في مشكلة هساعده مش هفكر في مصلحتي، ولو تدخلت بين اتنين ببقى محايدة وحقانية”.

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