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منة شلبي ترفض الزواج بشخص يشبه والدها- (فيديو)

منذ ساعتين

منة شلبي- (من حسابها على فيسبوك)

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“القدس العربي”: كشفت النجمة المصرية منة شلبي عن الشروط التي تتمنى توافرها في زوجها المستقبلي، رافضة الزواج بشخص يشبه والدها.

وقالت منة، خلال حلولها ضيفةً على برنامج “بيت السعد” الذي يقدّمه النجمان الشقيقان عمرو وأحمد سعد عبر قناة إم بي سي، “أنا ممكن أقول أنا مش عايزة إيه، مش عايزة حد دمه تقيل، دي مستحيلة، دي مقدرش، لو إيه مقدرش، مدعي، يا ساتر يارب، بوشين! دي بقى اللي صعبة شوية، اللي هقولها دي صعبة خالص، مش بتاع ستات”، ليردّ عليها عمرو سعد ممازحاً: “مش أحمد يعني”.

 

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وأضافت: “أنا بحب أبويا جداً، وفي عيد ميلاده كتبت له أنا بشكر ربنا وبشكر ماما إنها اختارتك وبقيت أبويا لأنه أنت عمرك ما ضغطت عليا وطول عمرك شخص محترم وأصيل، ولو اتقدملي واحد شبه أبويا هتردّد سيكا عشان بابا كان مزواج”.

 

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