منة شلبي توجه رسالة خاصة للفنانة شيرين- (صورة)

“القدس العربي”: نشرت الفنانة منة شلبي على حسابها الخاص بـ”تويتر” صورة لها ظهرت فيها برفقة الفنانة شيرين، في أحدث ظهور للأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت منة من خلال تعليقها على الصورة رسالة خاصة إلى شيرين قالت فيها: “دي بقى السنيورة الكتكوتة اللي حبي ليها كبير أوي أوي أكتر من الكلام من جوه حلوة حلاوة ومن برة قمر القمرات الصراحة بميت ست وميت رجل.. أمي جدًّا برضه أوي خالص”..