منتجة أفلام في كندا تتخلى عن جنسيتها الإسرائيلية بسبب العدوان على غزة- (فيديو)

بيروت- “القدس العربي”:

لأن ما قام به الكيان الإسرائيلي من اعتداءات ومجازر لا تعد ولا تحصى بحق الشعب الفلسطيني الذي لا ذنب له سوى الدفاع عن قضيته وأرضه وحريته، فإن الفنانة ومنتجة الأفلام الكندية يولا بينيفولسكي التي تركت بلادها منذ 23 عاماً وانتقلت للعيش في كندا، تخلّت عن جنسيتها الإسرائيلية من خلال تقديمها طلباً رسمياً لدى القنصلية الإسرائيلية في تورتنو يتعلق بهذا الأمر.

وأوضحت بينيفولسكي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” أن “السبب الحقيقي الذي دفعها للتخلي عن جنسيتها الإسرائيلية هو الهجوم المروّع الذي قامت به إسرائيل على غزة والبعد الكارثي لأعداد الضحايا من مدنيين أبرياء من جراء هذا العدوان”.

وبيّنت بينيفولسكي في مقطع الفيديو أوراقها الثبوتية من جواز سفرها وبطاقة هويتها الإسرائيلية وبطاقة الإعفاء من الجيش، مشيرة إلى أنه “لم يسبق لها أن خدمت أو التحقت بالجيش الإسرائيلي”، معتبرة أنه “لم يكن من السهل عليها هذا الأمر”، ولكنها “فكرت ملياً منذ عرفت التاريخ الحقيقي للمكان الذي نشأت فيه، هذا التاريخ الذي لم نتعلمه في المدرسة” كما قالت.