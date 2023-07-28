منتج مصري يهدد باستخدام السحر ضد فيفي عبده- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

وجّه المنتج أحمد الزواوي، رسالة تهديد جديدة إلى الفنانة فيفي عبده، بعد اعترافه على الهواء بأنه هو المتسبّب في الأزمة المرضية التي تمر بها، بعد لجوئه إلى أعمال السحر لإيذائها صحياً.

وطالب الزواوي فيفي عبده برد مستحقاته المادية، وإلا فإن حالتها الصحية سوف تسوء أكثر.

وقال الزواوي خلال حواره في برنامج “قعدة ستات” عبر شاشة قناة “القاهرة اليوم”: “أنا عايز حد يدّيني حل غير القانون، القانون ده خلاص مرحلة وعدّت، إنتوا كده عايزين تقولوا إن فيفي عبده أقوى من القانون والنقابة، وأنا أتأذيت أكتر منها وكلنا بنمرض وبنقوم بأمر الله، والقانون قال ده تعاقد مش سرقة، وهي ليه مترجعش فلوسي؟”.

لتردّ عليه مقدّمة البرنامج بانفعال: “مفيش حد أقوى من القانون، وأنت كده بتغلط في قانون بلدنا، الاختلاف على الفلوس بيحصل بين أي حد وفي وقتها نتكلم براحة ونشوف وسائط ونروح النقابة للدكتور أشرف زكي الراجل المحترم، مش تروح تعمل لها عمل إنها تقعد في السرير وتمرض”.

وقاطعها المنتج السينمائي قائلاً: “علني بقولها لو مرجّعتش فلوسي متزعلش وربنا اللي أعلم هعمل إيه فيها وكله بأمر ربنا، واللي زعلان عليها يا يدفع عنها يا يقول رجّعي الفلوس، وميشغلنيش الجمهور في شيء هو بيأكلني ولا بيشربني الجمهور؟ واللي معترض يطلع ويحل”.

وأضاف: “لو جالي الـ10 آلاف دولار، بأمر الله ترجع زي الفل، وأنا مطلبتش حاجة غير حقي ولا بطلب تعويض، ولا قلت هاتي فلوس علشان أفكك، أنا عايز حقي، والقانون خد مرحلته معايا، وحقي هيجي إمتى لما أموت؟ هعمل إيه مقابل أن أرجّع حقي”.

وانفعلت مروة صبري، وأنهت اللقاء بالقول: “أنت كده تعدّيت القانون وإحنا في دولة القانون، ولو أنت حقيقي ليك حق القانون هيرجّعهولك، أنا بحترم الدولة اللي أنا فيها والقانون، والنهاردة لما أختلف مع حد أروح أعمل له أعمال وأمرضه وأقعده في السرير؟ إزاي تتهم الجمهور إنه بيساند فيفي عبده بدون وجه حق؟ هو الجمهور يعرف إيه غير إنها فنانة محبوبة؟ والقانون هو اللي هيتعامل معاك”.