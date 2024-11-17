منتخبات أوروبية وعالمية تشارك في مؤتمر دولي في مستشفى سبيتار القطري

الدوحة- “القدس العربي”:

استقطب مؤتمراً دولياً عقد في العاصمة القطرية الدوحة، نظمه مستشفى سبيتار الدولي، عن إعادة التأهيل، أكبر النوادي العالمية والمتخصصين في مجال الطب، لبحث أحدث التجارب. وشاركت أندية أوروبية كبرى، مثل برشلونة، وباريس سان جيرمان، وأولمبيك مارسيليا، وليل، وأتلتيك بيلباو، وغيرها في المؤتمر الذي حمل عنوان “الدليل الشامل لإصابات عضلات الفخذ”.

وحضر إلى استاد خليفة الدولي، عددا قياسيا من الحضور فاق 700 خبير ومشارك من 90 دولة، مما جعله واحدًا من أكثر الفعاليات تنوعًا وشمولية في هذا المجال. وشهد افتتاح المؤتمر حضور عدد من الشخصيات بالإضافة إلى مسؤولي سبيتار وعدد من الخبراء الدوليين، الذين قدموا خصيصا لقطر للمشاركة في فعاليات المؤتمر.

وأعرب الرئيس التنفيذي لسبيتار الدكتور عبد العزيز جهام الكواري، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر الدولي الثاني للطب الرياضي، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس الشراكة الوثيقة التي تجمع سبيتار بالمجتمع الدولي في مجال الطب الرياضي.

ولتعزيز هذه الشراكة، يسعدنا الإعلان عن تنظيم مؤتمر دولي جديد للطب الرياضي في العام المقبل، حيث سنستضيف نخبة من الخبراء العالميين لتبادل الخبرات والمعارف، مما يساهم في تطوير هذا المجال على المستوى العالم.

وشدد المدير العام لسبيتار بالإنابة خالد علي المولوي في كلمته الافتتاحية: “أن قطر رسخت مكانتها كمركز عالمي للرياضة والطب الرياضي، حيث أن هذا المؤتمر، الذي يجمع خبراء عالميين مشهورين لاستكشاف إصابات عضلات الفخذ، يعزز أكثر ريادة سبيتار في تطوير ممارسات إعادة التأهيل”.

وجمع المؤتمر الذي استمر لمدة يومين 32 متحدثًا عالميًا من 12 دولة، ووفر منصة لتبادل المعرفة والتطوير المهني في مجال الطب الرياضي وإعادة التأهيل. وتجلت الجاذبية العالمية للحدث في قائمة المشاركين المتنوعة، والتي ضمت ممثلين عن أندية كرة القدم الكبرى، والاتحادات الرياضية الدولية، والمؤسسات الأكاديمية المرموقة.

وضم المؤتمر معرضاً للتقنيات المتطورة والمنتجات والخدمات المبتكرة في مجال الطب الرياضي وإعادة التأهيل. وجذب الحدث مشاركين من أندية الدوري الإنكليزي الممتاز الشهيرة، والفرق الأوروبية الكبرى، والاتحادات الرياضية الرائدة، والجامعات المرموقة في جميع أنحاء العالم. وحضر ممثلون عن ليفربول، ومانشستر سيتي، وبرشلونة، وباريس سان جيرمان، والاتحاد الألماني لكرة القدم، من بين آخرين.

وقال طبيب نادي ليفربول الانكليزي، جوناثان باور: “كأس العالم كان رائعا والعالم كله ينظر إلى قطر، ويتحدث بإيجابية عن البلد، والآن سبيتار الكل يقدر قيمة المشاريع والأحداث التي يقومون بها، والمعايير العالمية التي يلتزمون بها تلهمنا، والجميل أن نأتي هنا ونتعلم منهم”.

ويعد مؤتمر سبيتار الدولي لإعادة التأهيل حدثًا بارزًا في مجال الطب الرياضي، حيث يقدم دليلًا شاملًا لإصابات عضلات الفخذ ويعزز التعاون بين الخبراء العالميين.