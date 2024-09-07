منتخب ألمانيا يستعرض قوته بخماسية أمام المجر في دوري أمم أوروبا

دوسلدورف: بدأ منتخب ألمانيا عهدا جديدا بعد اعتزال أربعة من نجومه الكبار بفوز عريض على ضيفه المجر بنتيجة 5/ صفر في دوسلدورف بافتتاح مشوار الفريقين في الموسم الرابع من بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، اليوم السبت.

ودع المنتخب الألماني بعد خروجه من دور الثمانية ببطولة يورو 2024 التي استضافها مطلع الصيف الجاري كل من إلكاي غوندوغان قائد الفريق ومانويل نوير حارس المرمى، والمهاجم المخضرم توماس مولر باعتزالهم اللعب الدولي بينما أنهى توني كروس نجم ريال مدريد الإسباني مشواره تماما مع كرة القدم.

ومع ذلك قدم المنتخب الألماني تحت قيادة مدربه الشاب يوليان ناغلسمان عرضا فنيا مقنعا أمام جماهيره في دوسلدورف حيث أنهى الشوط الأول متقدما بهدف نيكلاس فولكروج في الدقيقة .27

وفي الشوط الثاني عزز الألمان تفوقهم بهدفين سجلهما جمال موسيالا وفلوريان فيرتز في الدقيقتين 57 و66.

وترك البديل ألكسندر بافلوفيتش بصمة بعد مشاركته بتسجيل هدف رابع في الدقيقة 77 قبل أن يضيف كاي هافيرتز الهدف الخامس في الدقيقة 81 من ركلة جزاء، ليحصد الألمان أول ثلاث نقاط في مشوارهم بالمجموعة الثالثة بالمستوى الأول.

ويستعد منتخب ألمانيا لاختبار قوي في الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل عندما يحل ضيفا على هولندا، بينما سيلعب منتخب المجر أمام ضيفه البوسنة والهرسك في نفس اليوم.

(د ب أ)