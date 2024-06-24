منتخب ألمانيا يواجه مشكلة دفاعية قبل مباراة دور الـ16 في يورو 2024

برلين: يواجه منتخب ألمانيا مشكلة تهدده بغياب قلبي الدفاع عن مباراة دور الـ16 في بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم بعد إصابة أنطونيو روديغر بشد في عضلة الفخذ.

وأكد الاتحاد الألماني لكرة القدم تشخيص الإصابة اليوم الإثنين.

وأصيب روديغار لاعب ريال مدريد خلال التعادل مع سويسرا بنتيجة 1/1 أمس الأحد، ولم يحسم بشكل نهائي جاهزيته لمباراة يوم السبت المقبل في دورتموند.

كما سيغيب أيضا زميله في قلب الدفاع جوناثان تاه لاعب باير ليفركوزن عن المباراة بسبب الإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في مواجهة سويسرا.

وشارك نيكو شلوتربيك بدلا من تاه في آخر نصف ساعة يوم الأحد، وهو ما يعزز فرصه في أن يكون بديله في مباراة دور الـ .16

بينما سيكون فالديمار أنطون هو المرشح ليعوض غياب روديجر إذا لم يكن الأخير جاهزا للمشاركة، لكن المدرب يوليان ناجيلسمان لديه خيار خامس في خط الدفاع وهو اللاعب روبن كوخ.

وسيلعب منتخب ألمانيا مع وصيف المجموعة الثالثة التي تكتمل منافساتها غدا الثلاثاء، حيث تبقى الفرق الأربعة منافسين محتملين للألمان وهم إنجلترا والدنمارك وصربيا وسلوفينيا.

وحصل جميع اللاعبين الأساسيين في المنتخب الألماني على راحة اليوم الإثنين، بينما تدرب البدلاء والاحتياطيون بما في ذلك المهاجم نيكلاس فولكروغ، الذي سجل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع أمام سويسرا.

وسيحصل جميع اللاعبين بعد ذلك على أجازة غدا الثلاثاء قبل بدء الاستعدادات يوم الأربعاء للمباراة الأولى في الأدوار الإقصائية.

(د ب أ)





