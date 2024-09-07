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منتخب أوكرانيا يسقط أمام ألبانيا في دوري أمم أوروبا

7 - سبتمبر - 2024

منتخب ألبانيا- أرشيف

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براغ: سقط منتخب أوكرانيا في فخ الخسارة أمام ضيفه ألبانيا بنتيجة 1/2 ضمن منافسات الجولة الأولى بالموسم الرابع لبطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، مساء السبت.
لم يحافظ منتخب أوكرانيا على تقدمه بهدف يوخوم كونوبليا بعد مرور أربع دقائق من الشوط الثاني للمباراة التي أقيمت في العاصمة التشيكية براغ بسبب الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.
بل نجح المنتخب الألباني في إدراك التعادل بهدف أدريان إسمايلي في الدقيقة 54.
وأضاف ياسر أساني الهدف الثاني في الدقيقة 66 ليقتنص الضيوف ثلاث نقاط ثمينة.
وتساوى منتخب ألبانيا بهذا الفوز مع جورجيا الذي يعتلي صدارة المجموعة الأولى بالمستوى الثاني متفوقا بفارق الأهداف بعد فوزه على التشيك بنتيجة 4/1 في وقت سابق يوم السبت.
وسيحل المنتخب الأوكراني ضيفا على التشيك في مباراة الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، بينما يلعب المنتخب الألباني ضد ضيفه جورجيا في نفس اليوم بمواجهة حاسمة على انتزاع الصدارة.
(د ب أ)

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