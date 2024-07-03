منتخب إنكلترا يتدرب بكامل قوامه قبل مواجهة سويسرا في يورو 2024

برلين: تدرب منتخب إنكلترا بكامل قوامه اليوم الأربعاء في إطار استعداده لمواجهة سويسرا يوم السبت ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم بألمانيا.

ومنح غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنكليزي لاعبيه راحة لمدة يوم أمس الثلاثاء للتعافي بعد الفوز على سلوفاكيا بنتيجة 2/1 بعد التمديد للوقت الإضافي في دور الـ16 .

وشارك لوك شاو في التدريبات، ويتطلع لأول ظهور له مع النادي أو المنتخب منذ منتصف شباط/فبراير.

ويتعافى ظهير أيسر مانشستر يونايتد من إصابة في أوتار الركبة، وكان من المقرر أن يحضر المؤتمر الصحافي ظهر الأربعاء.

لكن المهاجم الإنكليزي إيفان توني تحدث لوسائل الإعلام بدلا من شاو في مؤتمر صحافي الذي أقيم في بلانكنهاين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن هذا التعديل لم يكن سببه مخاوف من الإصابة بل لأن الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد غير رأيه، ولا يفضل الحديث إلا بعد العودة للمشاركة في المباريات.

(د ب أ)