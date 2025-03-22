منتخب الأرجنتين يتأهل رسميا لمونديال 2026

مونتيفيديو: تأهل منتخب الأرجنتين رسميا لمونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بتغلبه على مضيفه الأوروغواياني بهدف دون رد، السبت، على ملعب “سينتيناريو” بمونتيفيديو، في الجولة 13 للمنافسات.

هدف اللقاء الوحيد، جاء في الدقيقة 68، عبر تياغو ألمادا بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى العليا لسيرجيو روشيت ألفاريز حارس مرمى منتخب أوروغواي.

وتعرض اللاعب الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس للطرد في الدقيقة 5+90 لحصوله على البطاقة الحمراء المباشرة بعد تدخله العنيف ضد ناهيتان نانديز مدافع منتخب أوروغواي.

ورفع “الألبيسليستي” رصيده، بهذا الفوز الذي جاء في غياب قائده ليونيل ميسي للإصابة، إلى 28 نقطة معززا موقعه في صدارة الترتيب العام للتصفيات، بفارق 6 نقاط عن الإكوادور، الوصيف، فيما تجمد رصيد أوروغواي عند 20 نقطة في المركز الرابع.

ويستضيف المنتخب الأرجنتيني، نظيره البرازيلي، فجر الأربعاء، في مواجهة نارية بالجولة الرابعة عشرة للتصفيات، فيما سيحل منتخب الأوروغواي ضيفا على نظيره البوليفي، الثلاثاء.

وفي مباراة أخرى، واصل منتخب الإكوادور سلسلة نتائجه المميزة، وتغلب على ضيفه الفنزويلي بهدفين لهدف، سجل ثنائية أصحاب الأرض إينر فالنسيا في الدقيقتين 39، و46، وسجل للضيوف جوندير كاديش في الدقيقة 1+90.

وارتقى المنتخب الإكوادوري للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة متفوقا بفارق نقطة عن البرازيل التي تراجعت للمركز الثالث، فيما تجمد رصيد فنزويلا عند 12 نقطة في المركز الثامن.

ويتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في حين يحصل صاحب المركز السابع على فرصة التأهل عبر الملحق العالمي.

(الأناضول)