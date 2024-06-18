منتخب البرتغال يفوز بشق الأنفس على التشيك في انطلاقة مشواره بيورو 2024

لايبزج (ألمانيا): انتزع منتخب البرتغال فوزا بشق الأنفس بالتغلب على نظيره التشيكي 2/1 مساء الثلاثاء في لايبزج في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة لبطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم بألمانيا.

لم يحافظ منتخب التشيك على تقدمه بهدف أحرزه لوكاس بروفود في الدقيقة 62 بل دفع ثمن الأخطاء الساذجة لمدافعيه.

وحقق المنتخب البرتغالي التعادل بهدف سجله روبن هاراناتش مدافع التشيك بالخطأ في مرماه في الدقيقة .69

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع أخطأ الدفاع التشيكي في تشتيت كرة عرضية ليقابلها فرانشيسكو كونسيساو بقدمه في الشباك مسجلا هدف الفوز للبرتغال في توقيت قاتل.

وحقق منتخب البرتغال الفائز بلقب يورو 2016 أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة الحالية ليتساوى مع منتخب تركيا، الذي فاز على جورجيا بنتيجة 3/1 .

ويلتقي منتخب البرتغال مع تركيا، بينما تلعب التشيك ضد جورجيا في الجولة الثانية، وستقام المباراتان يوم السبت المقبل.

سار الشوط الأول في اتجاه واحد فقط نحو المرمى التشيكي، لكن نجوم المنتخب البرتغالي افتقدوا التركيز في اللمسة الأخيرة بل كانت محاولات غير مؤثرة بتسديدات برونو فيرنانديز وروبن دياز ونونو مينديس.

أما النجم المخضرم كريستيانو رونالدو الذي احتفل بإنجاز تاريخي بمشاركته في النسخة السادسة من اليورو، فهدد المرمى مرتين لكن الحارس التشيكي يندري ستانيك كان يقظا في التصدي للمحاولتين في الدقيقتين 32 و45 كما أمسك تسديدة أخرى ضعيفة من لاعب الوسط فيتينيا.

في المقابل لم يتعرض ديوجو كوستا حارس مرمى البرتغال لأي اختبار في أول 45 دقيقة بل اكتفى منتخب التشيك بكرة عرضية من ظهيره الأيمن فلاديمير سوفال لم تجد من يتابعها وتسديدة أخرى من بافل سولك في أجساد المدافعين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واصل منتخب البرتغال ضغطه الهجومي في أول ربع ساعة من الشوط الثاني حيث سدد ديوجو دالوت كرة فوق العارضة، ونفذ رونالدو ركلة حرة بتسديدة قوية أمسكها الحارس التشيكي على مرتين.

ووسط السيطرة البرتغالية سدد لاعب الوسط التشيكي لوكاش بروفود كرة بيمناه سكنت الشباك بعد الارتطام بالقائمة الأيمن ليمنح منتخب بلاده هدف التقدم في الدقيقة 62 من أول تسديدة على المرمى البرتغالي منذ بداية اللقاء.

وأسرع روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال لإنقاذ الموقف بتبديلين دفعة واحدة حيث أشرك ديوجو جوتا وجونزالو إيناسيو مكان رافائيل لياو ودالوت، ليستمر الضغط البرتغالي.

ونجح رفاق رونالدو في إدراك التعادل سريعا عندما لعب فيرنانديز كرة عرضية قابلها زميله مينديس الظهير الأيسر برأسه لكن المدافع التشيكي هاراناتش أكمل الكرة في مرماه بالخطأ بعدما حاول الحارس ستانيك إبعادها.

زادت الإثارة وتخلى الفريقان عن الحذر حيث سدد لاعب الوسط توماس سوتشيك قائد التشيك كرة بجوار القائم الأيسر، لتضيع فرصة قريبة لتسجيل هدف ثان.

في المقابل ألغت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) هدفا للبرتغال في الدقيقة 87 بداعي وجود تسلل على رونالدو الذي قابل كرة عرضية من جواو كانسيلو برأسه في القائم، ليكملها زميله جوتا برأسه في الشباك.

ولعب البديلان نيتو وكونسيساو دور البطولة بعد ثوان قليلة من مشاركتهما من على مقاعد البدلاء، حيث اخترق نيتو منطقة الجزاء من الجهة اليسرى ولعب كرة عرضية أخطأ المدافع التشيكي في إخراجها ليكملها كونسيساو بيسراه في الشباك مسجلا هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع الذي امتد لأربع دقائق.

(د ب أ)