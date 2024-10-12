منتخب البرتغال يهزم بولندا بثلاثية في دوري أمم أوروبا

وارسو: واصل منتخب البرتغال سلسلة انتصاراته في دوري أمم أوروبا لكرة القدم بالفوز على مضيفه بولندا بنتيجة 3 / 1 ضمن منافسات الجولة الثالثة، اليوم السبت.

كان منتخب البرتغال الأفضل والأخطر منذ بداية اللقاء، وكاد أن يهز الشباك في ثلاث مناسبات خلال أول ربع ساعة، حيث تصدت العارضة لتسديدة النجم المخضرم كريستيانو رونالدو، وذهبت رأسية روبن نيفيز في الشباك من الخارج قبل أن يسدد برونو فرنانديز كرة تصدى لها الحارس البولندي لوكاس سكوربسكي بصعوبة بالغة.

وترجم الضيوف تفوقهم بهدف أول سجله برناردو سيلفا في الدقيقة 26 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد بينية من روبن نيفيز ثم تمهيد بالرأس من برونو فرنانديز.

وفي الدقيقة 37 أضاف كريستيانو الهدف الثاني للبرتغال بعدما تابع بقدمه تسديدة زميله رافاييل لياو التي ارتدت من القائم الأيسر.

واحتفل رونالدو بهدفه الثالث في النسخة الحالية من دوري الأمم، رافعا رصيده إلى 133 هدفا في 215 مباراة بقميص منتخب بلاده، ومسجلا هدفه الثامن هذا الموسم مع البرتغال وفريقه النصر السعودي.

كما رفع النجم البرتغالي المخضرم البالغ من العمر 39 عاما رصيده إلى 906 أهداف في مسيرته، وهدفه رقم 33 على مدار العام الجاري 2024.

أما منتخب بولندا فقد وصل إلى مرمى البرتغال بثلاث محاولات غير مؤثرة على الحارس ديوغو كوستا، ولم يترك نجمه وقائده روبرت ليفاندوفسكي أي بصمة، لينتهي الشوط الأول بتفوق رفاق رونالدو.

ولم يكمل رونالدو اللقاء بل تم استبداله في الدقيقة 63 ليشارك مكانه فرانسيسكو ترينكاو، في محاولة من روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال لإراحة نجم النصر السعودي.

وقلص منتخب بولندا الفارق بهدف سجله بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 78، لكن منتخب البرتغال ضاعف تقدمه مستفيدا بهدف ذاتي سجله يان بيدناريك مدافع بولندا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 88 .

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى تسع نقاط ليحلق في صدارة المجموعة الأولى بالمستوى الأول محققا العلامة الكاملة.

أما منتخب بولندا تجمد رصيده عند ثلاث نقاط ليبقى في المركز الثالث.

(د ب أ)